Ataque en Canindeyú: senadores denuncian pactos con el crimen organizado y fracaso en seguridad

El violento ataque contra el puesto policial de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, fue tema principal de debate en el espacio de oradores de la Cámara de Senadores.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el atentado representa un golpe directo a la institucionalidad y evidencia el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

El senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola (PDP), sostuvo que el atentado demuestra el fracaso del modelo de seguridad implementado durante los últimos 13 años.

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Cuestionó que, pese a las millonarias inversiones y a la presencia permanente de fuerzas militares y policiales en la zona norte del país, un grupo de entre 20 y 30 hombres haya podido atacar una comisaría sin ser detectado por los organismos de inteligencia.

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Filizzola afirmó que el Gobierno debe reconocer que la estrategia vigente “no funciona” y lanzó una de las críticas más duras de la jornada al señalar que “el Estado paraguayo lastimosamente se ve humillado porque se arrodilla frente al crimen organizado”. También pidió al presidente Santiago Peña abandonar el discurso optimista y asumir responsabilidades por las fallas en seguridad.

Denuncian supuestos acuerdos entre policías y el crimen organizado

El senador Éver Villalba (PLRA) fue aun más allá al sostener que el problema de fondo no es únicamente la falta de recursos, sino la existencia de estructuras de corrupción dentro de la Policía Nacional.

Según afirmó, “hay un modelo de recaudación y un modelo de connivencia con el crimen organizado”, asegurando incluso que “cada puesto policial tiene su cuota de recaudación mensual” y que ese dinero llegaría hasta los altos mandos.

Villalba advirtió que mientras existan sectores del Estado que reciban dinero del crimen organizado, los ataques seguirán ocurriendo y será cada vez más difícil recuperar las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

Rubén Velázquez: “Quieren demostrar territorialidad”

Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) interpretó el atentado como una demostración de fuerza de las organizaciones criminales.

Afirmó que el ataque fue cuidadosamente planificado y que buscó enviar un mensaje de intimidación al Estado paraguayo.

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Según expresó, la destrucción del puesto policial pretende demostrar que determinados territorios están bajo control de grupos criminales y cuestionó el fracaso de la inteligencia policial para anticipar un operativo de semejante magnitud.

El legislador sostuvo que estos hechos evidencian que las organizaciones criminales están dispuestas a confrontar directamente al Estado y pidió reforzar la presencia institucional en las zonas de frontera.

Mario Varela: “No puede quedar en duda quién gobierna”

Desde el movimiento colorado disidente Añetete, el senador Mario Varela expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, pero advirtió que el episodio trasciende la pérdida de vidas humanas.

A su criterio, el ataque afecta directamente la soberanía nacional y obliga al Estado a demostrar autoridad.

En ese sentido afirmó que “no puede ponerse en duda que efectivamente el Estado es el que gobierna y no la mafia ni el crimen organizado”, respaldando además los cuestionamientos formulados previamente por otros senadores sobre la situación de la seguridad pública.

Carlos Núñez Agüero responsabiliza a Riera

El senador cartista y comisario retirado Carlos Núñez Agüero responsabilizó directamente al ministro del Interior, Enrique Riera, por la situación de la Policía Nacional.

Sostuvo que la seguridad interna necesita personas con experiencia y conocimiento técnico, criticó la reubicación de la Comandancia de la Policía y reclamó mayores inversiones en infraestructura, tecnología y equipamiento para las dependencias policiales, especialmente en las zonas fronterizas.

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Además, se preguntó cuántas muertes más deberán registrarse antes de que el Gobierno adopte cambios en la conducción de la seguridad.

Alfonso Noria: “En seguridad estamos mal”

El senador colorado disidente Alfonso Noria, oriundo del departamento de Canindeyú, aseguró que el ataque es consecuencia de años de anarquía en las zonas de frontera.

Responsabilizó a distintos sectores del sistema de justicia por la situación y advirtió sobre el crecimiento de grupos armados vinculados al narcotráfico.

“En el tema de seguridad estamos mal. Hay que cambiar, hay que apretar en esto”, expresó, al tiempo de alertar que, si no se adoptan medidas urgentes, seguirán ocurriendo hechos similares en el departamento.