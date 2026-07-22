Bachi Núñez minimiza costo e improductividad de Leite como embajador en EE.UU.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), salió este martes en defensa del senador Gustavo Leite (ANR, HC) quien reasumió su banca tras dejar la Embajada de Paraguay en Estados Unidos, y minimizó las críticas por el elevado costo de su misión diplomática y la supuesta falta de resultados concretos para el país.

Durante una conferencia de prensa, Núñez dio la bienvenida a Leite y lo presentó como un “refuerzo” para la bancada oficialista, resaltando el trabajo político que ambos vienen desarrollando desde el gobierno de Horacio Cartes.

“Aprovecho la oportunidad para darle nuevamente la bienvenida, no solo a un legislador, sino a un compañero de causa, de trabajo, con el que venimos trabajando desde el gobierno de Horacio Cartes”, expresó el titular del Senado.

Incluso comparó su regreso con una incorporación de alto nivel al señalar que Leite es un “refuerzo tipo Paraguay que trae nuevamente a Julio Enciso“.

Según Bachi, Leite fue más productivo que otros embajadores

Consultado sobre las críticas del senador opositor Rafael Filizzola (PDP), quien cuestionó que la misión diplomática de Leite costó alrededor de G. 2.100 millones sin generar beneficios tangibles para el país, Núñez rechazó los cuestionamientos.

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En lugar de responder directamente sobre los resultados obtenidos, el presidente del Senado pidió comparar la gestión de Leite con la de otros embajadores paraguayos. “Yo pediría a esos que están criticando hacer una comparación de quién fue el embajador en el gobierno de Lugo en Estados Unidos. ¿Qué tenemos? ¿Qué trajo?”, manifestó.

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Asimismo, aseguró que durante un viaje oficial pudo comprobar personalmente el trabajo desarrollado por el entonces embajador. “En un viaje que hice a los Estados Unidos vi la agenda sobrecargada que tuvimos con Leite. Dije que en 11 meses hizo más de lo que muchos hicieron en cinco años”, sostuvo.

Las declaraciones surgen luego de que Filizzola afirmara que la gestión diplomática de Leite representó un gasto superior a US$ 346.000, incluyendo salarios, alquileres, traslados y beneficios de misión para él y su familia, sin que existan resultados concretos en materia de inversiones, comercio, empleo o cooperación para Paraguay.

Leite evita responder sobre Horacio Cartes y Donald Trump

Por su parte, Gustavo Leite fue consultado sobre si durante su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las sanciones impuestas al expresidente Horacio Cartes.

El legislador evitó responder la pregunta y se limitó a destacar el encuentro. “La reunión con el presidente Trump fue una de las reuniones más enriquecedoras de mi vida”.

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Relató que conversó con el mandatario estadounidense durante aproximadamente diez minutos y que también participaron altas autoridades del Departamento de Estado y del protocolo de la Casa Blanca.

Sin embargo, evitó confirmar si uno de los temas abordados fue el levantamiento de las sanciones contra Cartes. “Algún día, cuando sea muy viejito, si Dios me da mucha salud, escribiré sobre esa reunión”, respondió.

Bachi destaca el abrazo republicano entre Peña y Mario Abdo

En otro momento de la conferencia, Núñez fue consultado sobre el aparente “abrazo republicano” entre el presidente Santiago Peña y el expresidente Mario Abdo Benítez, gesto que generó repercusiones dentro del Partido Colorado.

Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual reconciliación entre Santiago Peña y Horacio Cartes, el titular del Congreso resaltó la capacidad del partido para superar diferencias internas.

“La grandeza del Partido Colorado es la capacidad de tolerarse. El Partido Colorado está por encima de nuestras diferencias y por encima del Partido Colorado está la patria. El que no entienda eso, no entiende la dinámica del Partido Colorado”, afirmó.

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Añadió además que cualquier situación personal o judicial que pueda afectar a dirigentes colorados debe seguir su propio curso, sin mezclarse con la vida institucional del partido.

Finalmente, al ser consultado sobre la situación de seguridad en Canindeyú, indicó que el Congreso solicitará informes al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional para conocer en detalle lo que está ocurriendo en el departamento.