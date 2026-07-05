Video: colorados llegan hasta la sede de la ANR para saludar a Horacio Cartes por su cumpleaños

En la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se organiza un gran festejo por los 70 años de su presidente, Horacio Cartes, y en ese contexto, cientos de colorados están llegando desde distintos puntos del país para el tradicional saludo a su “líder”.

A diferencia de años anteriores, en las adyacencias de la ANR no se observan largas filas ni fue necesaria la interrupción del tránsito en la zona, al tratarse de un día que suele ser de muy poco movimiento en el centro de la ciudad.

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Un cumpleaños diferente tras problemas de salud

Los 70 años del mandamás colorado llegan precedidos de varios meses de incertidumbre acerca de su salud. A inicios de año, Horacio Cartes tuvo que ser hospitalizado de urgencia por episodios de convulsión y posteriormente fue sometido a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos permanente.

Dos meses más tarde, el expresidente de la República comenzó a retomar sus actividades, aunque, según allegados, desde su reposo médico el mismo seguía de cerca las cuestiones partidarias.

En mayo de este año, en una de sus primeras apariciones públicas, Cartes había expresado “varios de ustedes querían verme muerto”, en respuesta a un grupo de periodistas que lo abordaron en la Catedral Metropolitana en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia.

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“Me van a aguantar mucho todavía”, señaló en aquella oportunidad.

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