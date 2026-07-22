Política
22 de julio de 2026 a la - 17:32

Cartismo protege a ministros “princesos” y sigue el “olor a coima”, denuncia el senador Líder Amarilla

Gustavo Leite en traje negro, Santiago Amarilla Ríos con saco claro sosteniendo un recipiente, Susy Delgado concentrada en su móvil en un recinto legislativo.
El senador liberal Líder Amarilla (centro) en la sesión del Senado. ARCENIO ACUÑA

El senador Líder Amarilla (PLRA) respaldó que su colega cartista Gustavo Leite (ANR, HC) haya denunciado el “olor a coima” en el gobierno de Santiago Peña,  pero le espetó que su propia bancada persiste en proteger los negociados en Salud y el MOPC o evitar cualquier requerimiento o interpelación para no incomodar a los ministros “princesos” del Ejecutivo. 

Por ABC Color

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, Líder Amarilla (PLRA) recordó que el senador oficialista Gustavo Leite (ANR, HC) había denunciado que a diferencia del gobierno de Santiago Peña, “en la época de Cartes no había ni olor a coima”.

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Fue después que el colorado expusiera su proyecto de reforma y recorte estatal en el que acusara a la bancada de la oposición de criticar sin hacer propuestas que mejoren la vida de los paraguayos.

Carlos Núñez Aguero y Mario Alberto Varela Cardozo conversan sentados en un recinto legislativo con sillas rojas.
Senadores colorados en la sesión de la Cámara Alta.

Amarilla señaló que si bien es cierto que el Congreso, con todos sus miembros, también forma parte del Gobierno, el problema es que “nosotros acá no hacemos nuestro trabajo. Acá los senadores están para obedecer órdenes. No tienen criterio propio”, dijo el liberal.

Amarilla sostuvo que la mayoría de los congresistas no se dedican a respetar la Constitución y las leyes sino a seguir órdenes desde el cartismo.

Los ministros “princesos”

El liberal recalcó que el Poder Ejecutivo ni siquiera contesta simples pedidos de informes al Congreso. “Mucho menos vienen los ministros acá a rendir cuentas, a ser interpelados”, lamentó.

Recordó que el oficialismo incluso rechazó un proyecto de ley para declarar en desacato a los ministros del Ejecutivo que no contesten pedidos de informes.

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“Rechazamos para no incomodarles a los princesos del Poder Ejecutivo que son los ministros”, sostuvo.

Según los archivos, dicha ley se aprobó con modificaciones y el Ejecutivo lo vetó parcialmente.

Zenaida Delgado en blusa blanca y lazo negro, Gustavo Leite en traje gris, conversando en un entorno legislativo con documentos sobre la mesa.
Gustavo Leite (centro) en la sesión del Senado.

Amarilla también sostuvo que la frase de Leite sobre el “olor a coima” en el actual gobierno se ejemplifica en la actualidad con presuntos negociados en las carteras de Salud Pública, cuya titular es Teresa Barán, y Obras Públicas, cuya ministra es Claudia Centurión.

Hizo alusión a las denuncias presentadas por la senadora Esperanza Martínez (PPC) y por el senador Ever Villalba (PLRA) de que los servicios de imágenes en Salud Pública fueron tercerizados a un sobrecosto de US$ 400 millones y que los trabajos del MOPC tienen un sobrecosto de US$ 198 millones mientras que el contralor general de la República, Camilo Benítez, “no ve nada”.