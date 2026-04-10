Canciller da tirón de orejas a Leite por su frase sobre el “olor a coima”

Conforme a un reporte de prensa de la Cancillería nacional, el ministro de Relaciones Exteriores. Rubén Ramírez Lezcano, convocó y se reunió este mediodía en su despacho con el senador colorado cartista con permiso, Gustavo Leite, actual embajador paraguay en Estados Unidos de América (EE.UU.). “para expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones y recordarle que como embajador está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones”.

Según la información oficial, Ramírez Lezcano le “señaló que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular, establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden”.

“Además, le dejó en claro que situaciones de este tipo no deberían repetirse; a fin de mantener el correcto funcionamiento institucional”, refiere el comunicado.

Finalmente, Leite, de acuerdo al reporte, “admitió que cometió un error y que se extralimitó. Expresó que de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición de representante de nuestro país en el exterior”.

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¿Qué dijo Leite?

El embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, lanzó esta semana una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

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Según el embajador y exministro del MIC, Gustavo Leite, el anuncio de “economía de guerra” por parte del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos,“fue un balde de agua fría”.

“Todos sospechábamos que Fernández Valdovinos estaba chuleando la pregunta de cuánto lo que se le debe a los proveedores”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que cuando él aún formaba parte del Congreso -actualmente senador con permiso-, en octubre del 2023 se había dado un crédito especial de 600 millones de dólares para una “deuda cero” por parte del Gobierno.

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¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura está vedado. El año pasado, a poco días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué disponen la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

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En tanto el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.