Corte rechaza chicana de ex titular de la Caja de Jubilación Municipal

La Corte puso énfasis en la notoria improcedencia en el intento de apartar a los camaristas Claudia Criscioni, Arnaldo Fleitas Ortiz y Gustavo Amarilla, con expresiones vagas e imprecisas sin explicar concretamente un punto específico de referencia.

Los magistrados alegaron que el ex titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Bernabé Peralta, no determinó el motivo grave en las resoluciones dictadas por el Tribunal, que afectaría la imparcialidad e independencia de los jueces.

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El preopinante Manuel Ramírez Candia manifiesta que el recusante no ha expuesto alguna circunstancia fáctica concreta de la que se pueda corroborar que la imparcialidad e independencia de los magistrados se encuentren comprometidas.

“Es criterio de esta Sala Penal que el desacuerdo con resoluciones judiciales no configura motivo de separación de los magistrados, atendiendo a que el C.P.P. otorga a los intervinientes las herramientas tendientes a la rectificación de las mismas en caso de verse agraviados, no siendo la recusación una de estas herramientas”, reza parte del documento.

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La Sala Penal argumentó que desde el inicio se advierte la notoria improcedencia del incidente presentado porque no se identifica adecuadamente a qué magistrados se dirige.

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Además, los miembros de la Sala Penal encontraron expresiones vagas, imprecisas y basándose en conceptos teóricos acerca de la imparcialidad e independencia.

Cobro indebido de honorarios

Están acusados por lesión de confianza Bernabé Peralta, el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Venancio Díaz Escobar; Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro.

Los fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano y Nathalia Silva sostienen que entre 2020 y 2023, los procesados emitieron resoluciones internas para autoasignarse sumas millonarias en conceptos de bonificaciones, gastos de representación y gratificaciones prohibidas por la Ley Orgánica N° 122/93, la cual establece que solo pueden percibir dietas fijas.

Según la investigación fiscal, Peralta y los otros acusados realizaron una serie de actos irregulares para percibir beneficios económicos en detrimento de la Caja de Jubilación Municipal, que actualmente está en una quiebra técnica y debido a eso el pago a los jubilados se realiza de manera prorrateada.

El presunto daño patrimonial cometido por Peralta y los demás miembros del Consejo de Administración sería de G. 6.947 millones.

Con esta resolución judicial se allana el camino para realizar la audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia ha sido suspendida repetidamente debido a recursos, apelaciones subsidiarias y recusaciones promovidas por las defensas, incluyendo el reciente intento de apartar a la Cámara de Apelaciones rechazado por la Corte Suprema.