El MOPC sobrefacturó US$ 157 millones en obras adjudicadas al oferente más costoso, denuncian

El senador Ever Villalba (PLRA) presentó su denuncia contra la titular del MOPC ante el pleno de la Cámara Alta con una exposición de las 13 licitaciones que presuntamente se adjudicaron con sobrecostos entre el 2024 y 2025.

Recordó que ya había presentado una denuncia penal contra Claudia Centurión, titular de la citada cartera estatal, para determinar su responsabilidad penal por la muerte de compatriotas en la ruta PY08 y que antes de presentar una nueva acusación, pedía convocar a la alta funcionaria para que brinde explicaciones.

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“Tenemos licitaciones que han sido adjudicadas superando el costo referencial en un 80%, 61% y 49%. O son inútiles sus técnicos al preparar el precio referencial o esto es una asociación ilícita para delinquir. No hay término medio”, sentenció el parlamentario.

A modo de ejemplo, el opositor señaló que el MOPC dice “Esta ruta va a costar tantos millones de dólares y vos vas a adjudicar por el doble. Es inadmisible esto”. aseveró.

Sobrecosto por G. 943.611 millones, denuncia

El senador liberal sostuvo que el monto de sobrefacturación suma casi un billón de guaraníes, es decir G. 943.611 millones, lo que equivale a más de US$ 157 millones.

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“Con esa plata, ¿cuántos kilómetros de rutas más podíamos haber hecho? ¿Cuántos medicamentos hubiésemos comprado? ¿A cuántos abuelitos y abuelitas le hubiésemos ya pagado su pensión de la tercera edad?”, cuestionó.

Respondió que con dicho monto podría cubrirse el 72% del déficit 2025 de la caja fiscal; financiarse el 67% del aumento programado para sectores estratégicos en el PGN 2026 o duplicar el presupuesto para medicamentos oncológicos del INCAN.

También denunció sospechosos casos en que para descalificar oferentes que se acercaban al precio referencial, el MOPC los excluía discrecionalmente para adjudicar las obras a los consorcios con precios más altos.

“Antes de ir a las instancias penales, yo solicito a esta Cámara que se le convoque a esta ministra y que nos explique por qué le hace pagar más a los compatriotas el doble del precio referencial de estas obras”, sostuvo.

También cuestionó la doble vara en que actúa el Ministerio Público. “Por mucho menos que esto y con evidencia no tan sustancial, Miguel Prieto está procesado”, señalaba su exposición.