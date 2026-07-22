Vuelta de Nakayama al PLRA: Figura relevante pero no tiene ganada la chapa, dice Vera Bejarano

El diputado liberal Pastor Vera Bejarano (PLRA, NL) evaluó el anuncio del retorno al PLRA del senador Eduardo Nakayama, quien además mencionó que tiene intenciones de ser candidato a la presidencia de la República para el 2028.

Vera Bejarano comenzó valorando la figura de su ahora de vuelta correligionario, afirmando que “es una figura, sin duda, relevante dentro de la política paraguaya, del Senado, del Partido y un hombre que tiene una conducta aceptable para arriba: un destacado”.

Ante esto, sostuvo que “puede contribuir mucho con el partido”, aunque también, si tiene aspiraciones presidenciales, deberá pelear primero al interior del PLRA, y luego, eventualmente, con otros sectores de la oposición.

En tal sentido, enfatizó que su vuelta no está -ni puede estar condicionada- a que tenga que “ganarse” automáticamente encabezar la chapa presidencial por el PLRA, ya que existen otras figuras importantes en el partido que van a pelearla.

“Las aspiraciones son legítimas de cualquier político, pero eso no obsta a que entrará en la danza, como se dice, y bueno, después de las municipales se va a analizar seguramente con mayor rigor quiénes tienen el mejor perfil, incluso en el espectro de la oposición en general”, sostuvo.

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Ante ello, insistió: “no creo que sea un condicionante. No me parecería racional que él dé esas condiciones (ser candidato a presidente definido). Seguramente negociará algunas cuestiones menos relevantes que condicionar una candidatura”.

Aclaró que no es porque no crea que no tenga el perfil, sino porque hay otros correligionarios que también tienen méritos y aptitudes para pulsearse.