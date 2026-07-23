Juez Electoral impide inscribir a intendentable opositor en Alto Paraná, denuncian desde Patria Querida

Representantes del Partido Patria Querida calificaron de “arbitraria y contraria a la normativa vigente” la resolución dictada por el Juez Electoral de Ciudad del Este, Pedro Guzmán quien, según denuncian, se negó a inscribir al concejal Valter Mensch como nuevo candidato a intendente de Santa Rita, tras la renuncia del postulante original, el concejal Arnaldo Gómez.

La situación se originó cuando el candidato propuesto por el Partido Patria Querida, el concejal Gómez, presentó su renuncia.

No descartan que la intención sea beneficiar y darle la victoria por “walk over”al candidato del cartismo, Edgar Tórres Argüello, quien busca la reelección. El mismo es hermano del gobernador local Cesar “Landy” Tórres Argüello (ANR, HC) cuyo liderazgo zonal en va en aumento tras derrotar al Clan Zacarías Irún en las internas coloradas en Ciudad del Este.

El juez Pedro Nicolás Guzmán Caballero juró en octubre de 2021 y, años después todavía podía verse en sus redes sociales festejando el aniversario de la ANR en seccionales y llamando “líder genuino” al exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR, HC).

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Reemplazo fue conforme a derecho, sostienen

Desde Patria Querida añaden que la organización política procedió, “conforme a derecho según sus estatutos y según el Código Electoral”, ante el Juzgado Electoral de Ciudad del Este.

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Según explicaron los voceros del partido, el procedimiento se realizó en tiempo y forma y según el TEI partidario y el acuerdo de Alianza para dicho distrito firmado por los partidos parte, estando aún dentro del periodo legal tal como lo establece la legislación electoral.

Advirtieron que al no aceptarse el reemplazo, la ciudadanía de Santa Rita se vería privada de tener una opción de la oposición para la intendencia, situación que calificaron de inadmisible y contraria al espíritu democrático.

Para los opositores, el juez electoral incumple así el Artículo 160 de la Ley Nº 834/96. Dicha norma dice que “En el caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo unipersonal, luego de su oficialización, pero antes de las elecciones respectivas, se estará a las disposiciones de los estatutos de los partidos políticos y los acuerdos de las alianzas. Los movimientos políticos deberán reiniciar el procedimiento establecido en su norma de constitución.”

Hay antecedentes, recuerdan

Además recuerdan que existen antecedentes claros en procesos electorales anteriores. En un caso, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizó sustituciones de candidatos hasta 15 días antes de los comicios en localidades de Alto Paraná, procedimientos que fueron aceptados sin inconvenientes por la misma instancia judicial.

Acusan al juez electoral de rechazar la nueva nominación sin presentar argumentos legales válidos y ordenando directamente la eliminación de la candidatura del sistema oficial.