Elecciones: “Landy” Torres valora el apoyo de José Ortiz en Ciudad del Este

En contacto con No Tiene Nombre de ABC, el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (colorado cartista) fue consultado sobre las versiones que aseguraban desde el Este del país de la presencia del influyente empresario José Ortíz , considerado mano derecha del expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR), en la campaña de cara a las elecciones municipales previstas el domingo 4 de octubre.

Torres confirmó que José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este y de otras empresas afincadas, sobre todo en el Alto Paraná, apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro (ANR) a la Intendencia de Ciudad del Este.

El empresario, apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, derrotó en las internas municipales al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún, su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.

Seguidamente, el gobernador de Alto Paraná recordó que luego de las internas municipales del 7 de junio, José Ortiz se comunicó para consultar cómo iba la campaña. “Le comenté cómo habíamos encarado todo, y se puso a disposición para poder, de cierta manera, apoyar el proyecto de la Lista 1. En primer lugar, porque me pareció muy interesante el perfil del señor Rigoberto Chamorro, y dio en él como una esperanza para Ciudad del Este, y sobre todo la cosa para la renovación que nosotros apostamos hoy en día, no solamente en Ciudad del Este, en Alto Paraná“, remarcó.

“Landy” Torres rememoró que antes de las internas municipales fue consultado por ABC cómo su equipo político pensaba derrotar al clan Zacarías. Respondió que efectivamente los números demostraron que se venía “la mayor renovación del Partido Colorado en las internas”. “Decía que veníamos trabajando ya desde el 15 de agosto del 2023, y salen así”, manifestó.

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Al ser consultado sobre la presencia de Ortiz, y cómo se explica la supuesta renovación en la ANR en el Este. El gobernador contestó: “La renovación y la decisión política en el departamento del Alto Paraná, la tomo yo como gobernador del Alto Paraná. Yo soy parte de la renovación dentro del partido Colorado, donde dos años atrás venía de Santa Rita a ser candidato a gobernador, cuando prácticamente el 99% decían que eso era una locura, que alguien del interior nunca se vio en la historia, y gracias a la gestión que he realizado como intendente municipal en Santa Rita, me posicionó para ser candidato a gobernador, logramos la victoria en el Alto Paraná, y tuve la posibilidad dentro del movimiento Honor Colorado, de poder acompañar a 22 candidatos a intendente municipal, entre ellos Rigoberto Chamorro, que hoy es parte de esa renovación”.

Consultado si el empresario José Ortiz colaboró con donación a la campaña de Rigoberto Chamorro, respondió: “No, no, no. Hasta el momento no”.

Chamorro enfrentará al candidato a intendente Daniel Pereira Mujica, del Partido YoCreo, quien tiene el respaldo del exjefe municipal Miguel Prieto, destituido por el cartismo a mediados del año pasado en la Cámara de Diputados, tras un informe de intervención del Ejecutivo.

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“El extraño de pelo largo”

El entonces vicepresidente de la República, actual senador colorado disidente Juan Afara, puso el monte de “el extraño de pelo largo” a José Ortiz Escauriza. El empresario integra el círculo de máxima confianza del expresidente Horacio Cartes, desde hace más de tres décadas, cuándo el líder de Honor Colorado, se afianzaba en la construcción de imperio empresarial.

En el recordado y aciago marzo de 2017, cuándo el entonces presidente Cartes intentó atropellar la Constitución en busca de una ilegal reelección, un cruce de llamadas supuestamente salpicó a Ortiz, dando órdenes a la Policía Nacional. La Fiscalía concluyó que esas conversaciones fueron solo morbo de la ciudadanía.

“Entrar a la cancha”

En otro momento, el gobernador de Alto Paraná fue insistido sobre la presencia del clan Zacarías. Dijo que es del pensamiento que si en política se está en desacuerdo con una situación, se debe entrar a la cancha.

“Por eso entro en la cancha a competir. Por eso no estamos doblegados aquí en el departamento del Alto Paraná. Estamos justamente entrando en la cancha, cumpliendo el proceso democrático, electoralmente hablando, dentro del partido. Por eso justamente la fortaleza del Partido de Colorado, con su luz y su sombra, hoy sigue siendo la mejor opción, porque justamente tiene esta práctica en las internas, que muchas veces otros partidos no tienen, que no se digitan. Entonces hoy hace de que cualquier afiliado al Partido de Colorado, que son más de dos millones, tenga la posibilidad de poder participar dentro de unas internas”, manifestó.

Agregó: “Soy de la teoría que si no estamos de acuerdo, no solamente callarnos en decir que estamos de acuerdo en cierta situación, sino que más bien entrar a la cancha, bajarnos de la gravedad y entrar a la cancha”.

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“Luces y sombras”

Finalmente, el gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres dijo que la fortaleza del Partido Colorado, “con sus luces y sus sombras, sigue siendo la mejor opción”

“Tenemos que entrar a competir y que el electorado elija al proyecto con que se sienta identificado. La renovación y la decisión política en Alto Paraná la tomo yo como gobernador. Yo soy parte de la renovación dentro del Partido Colorado. El pueblo dio un mensaje claro y contundente dentro de Alto Paraná y estamos en esa línea de renovación dentro de la ANR”, expresó el político colorado.