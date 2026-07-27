Cartismo minimiza ausencia de Abdo y Velázquez en la presentación de candidatos

Desde el cartismo minimizaron la ausencia del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y del exvicepresidente Hugo Velázquez, quienes se excusaron por nota de su participación.

Según el líder del bloque de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, la unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) rumbo a las elecciones de octubre no está en duda.

“Ellos han justificado con sus agendas personales. Hoy existe unidad total dentro del partido colorado y eso se puede ver reflejado en capital”, expresó Chase.

Insistió en que tiene agendadas reuniones políticas con presencia de referentes de la disidencia colorada y que el trabajo en conjunto, se sigue consolidando.

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“La ausencia (del sábado) se justificó a través de una nota. Sus decisiones son personales. Recuerden que el partido y los movimientos, no son las personas”, recalcó Chase.

Para él, el abrazo republicano ya se dio en el interior del partido y agregó que las figuras personales, son individuales.

Esto se debe a que el precandidato a la presidencia de la República por el abdismo, Arnoldo Wiens alegó públicamente que no participaría del acto realizado el sábado porque él no se abrazaría con corruptos.

Al respecto, Chase dijo que dentro del equipo político del exministro de Obras Públicas hubo reclamos debido a esas afirmaciones.

“Espero que se de un análisis profundo al respecto en el interior de su grupo. A veces nos equivocamos al hacer afirmaciones y es bueno reconocer los errores”, cerró el legislador.