Sin Marito ni Wiens, la ANR lanza su campaña de la Lista 1 para las municipales de octubre

La Asociación Nacional Republicana (ANR, HC), cuyo presidente es Horacio Cartes, espera reunir a unos 3.300 referentes políticos, en su mayoría candidatos a intendentes y concejales de los 263 municipios del país. Se trata del lanzamiento de la campaña de la Lista 1 con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. Según la OPACI, la ANR actualmente gobierna en 163 municipios y la oposición en 100.

Desde la agrupación informaron que el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, y que el horario de inicio está previsto para las 10:00. La tecnología será una protagonista ya que para el ingreso al evento se requerirá una acreditación digital previa.

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Cartes suele usar la Conmebol para sus eventos, el último fue la Convención de Honor Colorado en noviembre de 2025, utilizada para que el vicepresidente Pedro Alliana sea presentado como el presidenciable del 2028. Por ello se espera que la dupla de Alliana también sea presentada en este evento.

Plataforma para Alliana

“Esto va a ser histórico, primera vez que hace esto el Partido Colorado”, señaló días atrás el vicepresidente Pedro Alliana, precandidato presidencial del cartismo para el 2028.

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“Como ustedes están viendo se dio el abrazo republicano. Se dio en Asunción y eso estoy seguro repercutió en toda la república, nos van a encontrar fuertes y unidos”, aseveró.

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“Estoy seguro que vamos a recuperar varios municipios que habíamos perdido por peleas entre nosotros”, dijo además.

Igualmente, agregó que estas elecciones serán una “plataforma” con miras a las elecciones generales del 2028, en las que el aspirante presidencial con la bendición de Cartes es él.

Disidencia ausente: Mario Abdo, Wiens y Velázquez

Pero mientras el cartismo habla de Abrazo Republicano y unidad, los principales líderes de la disidencia estarán ausentes.

Arnoldo Wiens, presidenciable disidente procesado por el caso “Metrobus” después que fuera sobreseido Ramón Jiménez Gaona, anunció que no asistirá al acto de la ANR en solidaridad con dirigentes perseguidos.

“No voy a poder asistir a la invitación cursada por el presidente de la ANR porque no comparto esos valores que él practica”, dijo en alusión a Cartes. Sostuvo además que no quiere “avalar la corrupción”.

El anuncio fue realizado durante una plenaria departamental del Movimiento Colorado Añetete en Misiones, encabezada por Wiens y el líder departamental Víctor Miranda, con la participación de candidatos a intendentes, concejales y referentes de los distintos distritos.

A esto se suma que el expresidente Mario Abdo Benítez tampoco asistirá al evento. El exmandatario fue invitado, según fuentes, a la asunción de la mandataria peruana Keiko Fujimori. Sin embargo dicho evento es el 28 de julio, tres días después de la convocatoria de la ANR.

Marito también se encuentra procesado por una querella impuesta por Horacio Cartes quien lo acusó de revelar informes de lavado de dinero en su contra. En una filtración, se descubrió que el fiscal de la causa recibía órdenes directas del abogado de Cartes para procesar a Abdo y sus ministros.

Los líderes de Colorado Añetete no serían los únicos ausentes. Trascendió que el líder de Fuerza Republicana, el expresidente Hugo Velázquez, tampoco acudiría al evento.

Clan Samaniego no recibió invitaciones

Por su parte, el movimiento Causa Republicana, ocasional aliado o crítico del gobierno de turno, según las circunstancias, denunció que sus principales referentes no recibieron la invitación al evento del lanzamiento de la Lista 1.

Señalaron que la modalidad implementada, habilitaciones digitales enviadas por mensajes telefónicos, provocó que importantes referentes de la disidencia colorada no recibieran la invitación correspondiente.

Entre los casos mencionados figuran los miembros de la Comisión Ejecutiva de la ANR, los senadores Mario Varela y Lilian Samaniego, además de numerosos líderes y dirigentes de distintos departamentos del país.