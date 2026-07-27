Hasta la izquierda fustiga a Lula y el “silencio y repudiable inacción” de Peña

El Frente Guasu, liderado por ex senador Sixto Pereira y cuya principal figura es el expresidente Fernando Lugo, emitió un comunicado cuestionando el silencio y la inacción del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña y del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante los dichos del presidente del Brasil sobre la Guerra de la Triple Alianza.

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Esta postura crítica a “Lula” llamó la atención ya que el Frente Guasu es una agrupación de izquierda afín al gobierno del mandatario brasilero, quien incluso visitó a Fernando Lugo en agosto de 2023.

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“Desde el Frente Guasu expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con relación a la Guerra de la Triple Alianza”, indicaron.

Sostienen además que dicha contienda fue una de las mayores tragedias humanas, políticas y demográficas de la historia de América Latina, donde Paraguay perdió entre el 60 % y el 70 % de su población como consecuencia de la guerra dejando secuelas sociales, económicas y culturales que marcan y marcaron el desarrollo nacional durante generaciones.

Cipayismo de Peña

Posteriormente pasaron a sus habituales críticas al gobierno. Denunciaron que el gobierno de Santiago Peña se caracteriza por el “cipayismo” con el sometimiento que ha tenido también con el Gobierno de Donald Trump “con quien ha firmado acuerdos militares de entrega grosera de nuestra soberanía”.

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“Esta incapacidad de responder al atropello de la memoria histórica de nuestro pueblo, como su subordinación a potencias extranjeras como EE.UU, compromete gravemente la independencia del Paraguay y debilita su capacidad de decisión soberana”, manifestaron.

Devolver los trofeos de Guerra

La concertación de izquierda también sostuvo que el Estado debe defender su memoria histórica y exigir la devolución de todos los trofeos de guerra que aún permanecen en Brasil, “así como también debe rechazar convertirse en un enclave político, militar o estratégico como se pretende ahora con la instalación de fuerzas militares norteamericanas en nuestro territorio al servicio de intereses ajenos a los del pueblo paraguayo”.

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Finalmente, reafirmaron que la región debe construirse sobre “la unidad de los pueblos latinoamericanos” pero “rechazando toda forma de injerencia o dominación extranjera”.