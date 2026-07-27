Silencio ante Lula: Rubin acusa de “legionarios” al Gobierno y pide Día de la Memoria

El diputado Rubén Rubin (Independiente) cuestionó duramente el silencio del gobierno de Santiago Peña ante la ofensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva que pretendió señalar a Paraguay como victimario y no como la víctima que fue de la infame Guerra de la Triple Alianza. Sin embargo; dijo no estar extrañado ya que existen varios “legionarios” históricamente en el gobierno que operan a favor de Brasil, a tal punto que hace un tiempo ni siquiera permitieron que se estableciera un “día de la memoria” y de “soberanía” precisamente para recordar y educar sobre la Guerra Grande.

“Este silencio (del gobierno de Peña) en mi experiencia (...) confirmo y no tengo absoluta duda de que es porque los legionarios todavía están presentes en la política paraguaya”, señaló Rubín, que recordó otros momentos de genuflexión recientes en favor de Itamaraty.

Entre ellos, recordó el impune episodio de espionaje de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro y parte del de Lula a autoridades paraguayas, en el contexto de las renegociaciones del anexo C de Itaipú, el intento de acta entreguista durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y constantes trabas a la importación de insumos claves como combustibles o en la exportación legal de productos nacionales, entre otros.

“Si es que el gobierno está tan tibio para plantarse con firmeza ante la estupidez que dijo Lula, si un comunicado les cuesta sacar ¿cómo piensa el pueblo paraguayo que este gobierno va a negociar el excedente energético con Itaipú?“, cuestionó el legislador ante la tibieza.

El mismo remarcó que esto no se trata de un discurso solo de Lula, sino que es una tendencia no solo de Brasil, sino también de Argentina, de relativizar la masacre, devastación y saqueo que representó la guerra de la Triple Alianza para nuestro país.

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Insiste con el “Día de la Memoria Nacional”

Rubín recordó que en abril del año pasado, la Cámara de Diputados terminó aceptando el rechazo de su proyecto de ley que pretendía establecer el 1 de mayo -que ya es feriado por el Día del trabajador- como día de la “soberanía”, una palabra que, según le dijeron, a algunos les pareció “fuerte”, por lo que ahora plantea denominarlo el “día de la Memoria Nacional” para no olvidar lo que representó la guerra de la Triple Alianza.

Ya su proyecto original -antes de los dichos de Lula- tenía como foco la recordación de la Guerra Grande, donde Brasil, Argentina y Uruguay se unieron mediante el despreciable Tratado de la Triple Alianza que diezmó la población nacional (llegando a matar incluso niños) y consumó el saqueo casi total de nuestras riquezas, siendo el reparto de tierras el tiro de gracia en esta situación.

El proyecto de ley plantea establecer “el 1 de mayo de cada año como ‘Día de la Memoria Nacional’, en homenaje a la resistencia, al sacrificio y a la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad de la República del Paraguay por parte del pueblo paraguayo durante la Guerra contra la Triple Alianza (GCTA), originada a partir de la suscripción del Tratado Secreto de la Triple Alianza el 1 de mayo de 1865″.

La iniciativa plantea además obligar a la Presidencia a realizar anualmente, el 1 de mayo, en el Palacio de López, un acto oficial de izamiento solemne del Pabellón Nacional y entonación del Himno Nacional Paraguayo, en conmemoración del Día de la Memoria Nacional, así como un desfile cívico militar.

Otro aspecto importante, es también insistir con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para “el desarrollo de actividades académicas y pedagógicas destinadas al estudio de la Guerra contra la Triple Alianza (GCTA), con el propósito de fortalecer la memoria histórica, la identidad nacional y el conocimiento de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del Paraguay”.

En paralelo a este proyecto de ley, también se propondrá un proyecto de declaración “que repudia las declaraciones del presidente de la república federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por distorsionar hechos históricos relacionados con la Guerra contra la Triple Alianza (GCTA), y exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar las gestiones diplomáticas para la devolución de los trofeos de guerra pertenecientes a la República del Paraguay“.