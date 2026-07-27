Superintendente de Itaipú justifica uso de US$ 22 millones para publicidad y eventos

Entre los 53 llamados de la Itaipú Binacional para esos US$ 22 millones aparecen desde regalos como termos, agendas, pauta para redes sociales, pagos a influencers y hasta conciertos.

Al respecto, el superintendente de prensa de la Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, alegó que los US$ 22 millones corresponden a varios periodos: del 2022 al 2026.

Como una justificación, Tornaco argumentó que la entidad debe “mantener presencia” en eventos de alta visibilidad y por esto sostuvo que no se trata de ningún “despilfarro”.

“Nos cuesta mucho arrancar una entrevista cuando a partir de ambos titulares de los medios ya instalan la adjetivación de despilfarro. ¿Qué culpa tiene la Itaipú de que el evento de más visibilidad y rating indiscutible como la Copa del Mundo haya sido adquirido en exclusividad por unos medios?“, apuntó.

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Información transparente, según superintendente

Otro punto que dice el funcionario es que la mayoría de la información referente es pública, por lo que a su criterio existe una transparencia aunque no sería “prístina” como se desea. “Se puede mejorar”, acotó en contacto con la 1080 AM.

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Finalmente, el economista también defendió firmemente el sistema interno de Itaipú frente al de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya que en este último puede haber “protestas irresponsables” de proveedores o empresas.

Del total de las convocatorias publicadas en los portales oficiales de la entidad, 45 llamados fueron realizados a través del Portal de Contrataciones de la Itaipú Binacional y 8 fueron ejecutados por medio del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

El despilfarro por medio de las binacionales está en la mira, bajo fuerte sospecha de malversaciones en publicidad hacia medios “amigos” y contenidos en redes sociales para atacar a disidentes al Gobierno.

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