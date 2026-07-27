Valenzuela: Candidato cartista usa recursos públicos en proselitismo

El candidato colorado a intendente Luis Cantero se presenta como “el cambio”, “como él que hará bien las cosas”; sin embargo, repite vicios similares cometidos por la administración del “clan Fernández” a quien quiere desterrar de la Municipalidad de Valenzuela.

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La administración municipal está hace 16 años en manos de la cuestionada intendenta Mirtha Fernández (PLRA), quien está afrontando un juicio por lesión de confianza por presuntamente malversar los recursos municipales.

El ex comisario Luis Cantero basa toda su campaña proselitista denunciando las desprolijidades cometidas por la intendenta liberal.

Sin embargo, él desde hace más de un año viene colgándose de todos los recursos estatales para hacer proselitismo. Incluso postea en sus redes sociales la entrega de recursos que hace la Gobernación de Cordillera a cargo de Denis Lichi (ANR) para posicionar su figura.

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Cantero se colgó de la entrega de los pupitres chinos realizada por la Itaipú Binacional, también de las obras de empedrado y mejoramiento de caminos ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Así como la entrega de insumos y recursos realizada por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Salud.

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Pero el mayor protagonismo le da el gobernador Denis Lichi, quien entrega semillas, envía maquinarias y tractores para que Luis Cantero haga proselitismo con recursos departamentales.

Luis Cantero fue el candidato único de la ANR para enfrentar al también candidato único del PLRA Manuel Fernández, hermano de la actual intendenta, en las elecciones del próximo 4 de octubre.