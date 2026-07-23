Mirtha Fernández: Intendenta de Valenzuela no renuncia pese a ser candidata a concejal

Mirtha Fernández, quien a pesar de su pésima gestión busca instalar a su hermano Manuel Fernández como intendente, mientras ella buscará ser concejal del Partido Liberal, sigue en el cargo.

La liberal, pese a ser candidata, se mantiene al frente de la Municipalidad de Valenzuela, violando la ley electoral que prohíbe que los administradores de gastos que se candidatan sigan al frente de la institución.

De acuerdo a la Ley N.º 1.830/01, que modifica el Código Electoral Paraguayo el plazo para los intendentes o quienes desempeñen interinamente dicha función y que busquen ser candidatos a miembros de la Junta Municipal deben dimitir al menos 3 meses antes de la fecha fijada para las elecciones municipales.

Es decir, Mirtha Fernández debía renunciar el pasado 4 de julio, teniendo en cuenta que las elecciones municipales están fijadas para el 4 de octubre, pero está atornillada en el cargo.

Lea más: Mirtha Fernández: Constatan en juicio que obras se ejecutaron luego de la denuncia de concejales

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está hace 16 años en el cargo

Mirtha Fernández estuvo del 2010 al 2015 en su primer período municipal, fue reelecta en 2015-2020 y, gracias a una medida judicial logró estar un período más desde 2021-2026.

Durante su gestión, concejales municipales detectaron varias desprolijidades administrativas con la creación de empresas de maletín que documentalmente, ejecutaban las obras, pero en la realidad no existían.

Lea más: Mirtha Fernández: Evidencias de la Fiscalía confirman pago por obras fantasmas

Tras la denuncia de los ediles, el Ministerio Público la investigó y detectó un presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones solo en el año fiscal 2019, por el cual ahora afronta un juicio oral y público.

También está imputada por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 300 millones del ejercicio fiscal 2022.