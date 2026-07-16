Mirtha Fernández: Constatan en juicio que obras se ejecutaron luego de la denuncia de concejales

Julio Aguilera, el director de la escuela Santa Catalina de la compañía Juan Cancio Flecha de Valenzuela, se presentó a declarar en el juicio que afronta la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) por la presunta tragada de G. 1199 millones en su gestión 2019.

El docente es el testigo número 21 que declara en el juicio, e indicó que fue la propia intendenta Mirtha Fernández quien un día le llamó para comunicarle que se instalaría en la escuela un parque infantil.

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El docente dijo no recordar si la llamada fue en el 2019 o 2020; sin embargo, en otra parte de su declaración manifestó que recién asumió como director en el 2020, por lo cual cayó en algunas imprecisiones.

Julio Aguilera agregó que mantiene una amistad con uno de los enjuiciados y que conoce a la intendenta, pero que no tiene ningún interés particular en el resultado del juicio.

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Durante el interrogatorio realizado por el Tribunal, se le mostró un documento, que consta en el juicio, un acta en donde él informaba a la Supervisión Educativa de la zona sobre la instalación del parque infantil.

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El Tribunal hizo constatar que la fecha del acta data del 3 de noviembre del 2021, cuando según los documentos que la intendenta Mirtha Fernández presentó a la Contraloría General de la República (CGR) las obras se ejecutaron en el 2019.

Es decir, de esta manera se confirma que la instalación de los parques infantiles se hicieron luego de que los concejales municipales hayan denunciado “obras fantasmas”.

Los ediles también habían ampliado su denuncia, indicando que para “tapar sus desprolijidades” la intendenta ejecutó la obra, pero para ellos usó el dinero de otro año fiscal, por lo cual se pagó dos veces por la misma obra.

La actual intendenta, Mirtha Fernández, quien busca ser electa concejal de Valenzuela, afronta un juicio por un presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones durante su gestión 2019. Con ella están enjuiciadas otras seis personas entre funcionarios municipales, constructores y fiscalizadores de obras.

Además, está imputada por otra supuesta malversación de G. 300 millones durante su gestión del 2022 junto con otras cinco personas.

El juicio continúa el próximo viernes 24 de julio a las 8:00 en donde el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres (presidenta), Ana Rodríguez y Yolanda Morel, pidió evitar las dilaciones y que los testigos se presenten en tiempo y forma.