Cartista Yamil Esgaib está empecinado en imponer símbolos patrios stronistas y tirotea a Nakayama

El diputado cartista Yamil Esgaib insiste con generar una crispación innecesaria al apurar el tratamiento del proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la Ley originada en el soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842″, que figura hoy como punto 13 del orden del día.

Esgaib insiste en la aprobación de este proyecto, que en términos idénticos ya había rechazado el año pasado, luego de que senadores e incluso la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) rebatieran con las copias de las actas que en dicho Congreso del ’42 se haya establecido que los escudos patrios lleven una orla roja, como la que quiere imponer Esgaib y como las que se usaban en la dictadura stronista.

Pese a la evidencia documental, Esgaib insiste: “la Constitución (actual de 1992) en su artículo 139 dice que la ley debe reglamentar los escudos patrios y eso es lo que estamos haciendo” y que “hay gente que por decreto cambió (gobierno de Federico Franco) y eso es incorrecto”.

Pese a la apreciación subjetiva del proyectista, la realidad es que el acta oficial no describe los símbolos patrios que el cartista quiere instituir, y ante los hecho inobjetables de dicha evidencia, se enfocó en atacar a uno de los principales críticos de su proyecto, el senador e historiador Nakayama.

El senador Nakayama había cuestionado la insistencia de Esgaib con un tema irrelevante, intentando distraer la atención de problemas realmente graves como las carencias en salud por culpa de este gobierno.

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Hay personajes en el Senado como el del senador Nakayama que habla de que quiere distraer, no sé. “Ya que él en forma peyorativa incorrecta lleva al plano personal un tema institucional, (...) que ojalá me muestre alguna vez cómo descubrió el túnel que está de la casa de Horacio Cartes a la embajada venezolana”, sostuvo.

Es con relación a las especulaciones que hizo Nakayama sobre la cercanía de la residencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, con la embajada de Venezuela en nuestro país.

Esto cuando HC aún estaba designado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de Santiago Peña aún era “cercano” al régimen del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Eso sí que es un disparate y debe respetar a la Cámara de Diputados cuando tenemos proyectos serios que debemos llevar adelante”, insistió Esgaib, haciendo más un ataque “ad hominem” (a la persona) antes que a los argumentos.