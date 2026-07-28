Guerra cartista: “Familia no se toca”, dice diputada Giménez y dispara contra el gobernador D’Ecclessis

La semana pasada, la Fiscalía de Santaní imputó por lesión de confianza y otros delitos al intendente de Santaní, Agustín Ovando (ANR, HC), esposo de la diputada cartista de San Pedro, Carmen Giménez de Ovando quien terminó de estallar hoy contra su correligionario y también cartista, el gobernador Freddy D’Ecclesiis durante la etapa de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

“Al señor Freddy Tadeo D’Ecclesiis le digo hoy: basta ya”, dijo la diputada que directamente apuntó al Gobernador de estar detrás de la imputación de su esposo supuestamente porque su equipo político ganó la interna municipal pasada al hermano del Gobernador y candidato a intendente, Christian D’Ecclesiis.

“Le hemos ganado a su hermano, que fue el precandidato y eso le duele, eso no está masticando del todo”, sostuvo la diputada que claramente quebró el ambiente de “abrazo republicano” y concordia que pretendieron pintar apenas el pasado sábado en la ANR, con un acto en Asunción con todos sus candidatos municipales a nivel país.

Según Giménez de Ovando, todo se originó cuando “un grupo de concejales que responde a la facción liderada por el gobernador Freddy Tadeo D’Ecclesiis, quien recurría a los más burdos estilos de persecución política, recurre a la justicia para amedrentar, amenazar y hacer la vida imposible al intendente Agustín Ovando".

La legisladora alega “persecución política” ya que la imputación se da en base a una denuncia de este grupo de concejales que denunciaron la existencia de supuestamente unos G. 1.000 millones de gastos sin respaldo en la gestión de Ovando, por lo que la Fiscalía lo imputó por “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa”.

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“Mucho ya me callé, mucho aguanté por el bien del partido. Pero bien sabíamos que tarde o temprano íbamos a llegar a esta situación”, dijo Ovando, quien sostuvo que la situación se originó desde el momento en que dejaron el equipo político de D’Ecclesiis para respaldar al actual ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez.

No meterse con la familia reclamó la diputada Giménez

Afirmó que supuestamente no chicanearán el proceso e incluso le reclamó al Gobernador tener “códigos” y no meterse con la familia.

“No solamente el señor intendente está afectado. En primer lugar, estamos su familia, están nuestros hijos que también les afecta de una u otra manera. Y la familia no se le toca, a la familia no se le toca, señor gobernador", le reclamó.

Finalmente, también agradeció a sus adherentes que realizan manifestaciones en Santaní, ya que una de las medidas solicitadas por la Fiscalía es impedir el acercamiento de Ovando (que ya no busca el rekutú) a la sede municipal.