Partido Demócrata Cristiano rechaza expresiones de “Lula” y lamenta silencio de Peña

En un comunicado, el Partido Demócrata Cristiano expresó su rechazo a las declaraciones del presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva a quien acusaron de pretender justificar el incremento del gasto militar y armamentista de su país, dando como ejemplo al Paraguay como el agresor.

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“Tales afirmaciones constituyen una tergiversación de los hechos históricos y desconocen la responsabilidad que le cupo al Imperio del Brasil”, manifestaron.

Añaden que al ser mandatario, se agrava su responsabilidad de difundir versiones que contradicen el rigor documental e historiográfico existente sobre el conflicto.

Así también lamentaron “el silencio observado hasta el momento por la Presidencia de la República y por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Recuerdan que dichas instancias se suponen que, por mandato constitucional, tienen a su cargo la representación y defensa de los intereses del Paraguay en el ámbito de la política internacional.

Los crímenes de guerra

Señalan además que hasta los propios historiadores de Brasil, han documentado con rigor las atrocidades cometidas contra la población paraguaya durante ese conflicto. Afirman que entre los hechos históricos más recordados, cabe mencionar:

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La destrucción y quema del Hospital de Sangre de Piribebuy , con enfermos, médicos y enfermeras en su interior.

La masacre de TRES MIL NIÑOS, adolescentes y ancianos en la batalla de Acosta Ñú perpetrados por VEINTE MIL SOLDADOS BRASILEROS DE CABALLERIA y la posterior quema del campo de batalla para asegurar la muerte de quienes haya podido quedar con vida.

El abuso sexual de las mujeres paraguayas por el ejército invasor durante toda la campaña.

La ejecución de oficiales sobrevivientes de dicha batalla, entre ellos el capitán Pedro Juan Caballero, hijo del prócer de la gesta de Mayo de 1811.

El saqueo de las ciudades ocupadas , en particular Asunción, y los graves atropellos cometidos contra la población civil.

La sustracción de la memoria histórica del Archivo Nacional y de piezas de significativo valor patrimonial, como el denominado Cañón Cristiano, forjado con las campanas de las iglesias paraguayas en la Fundición de Hierro de Ybycuí.

También repudian la negativa del gobierno de Lula y de los anteriores gobiernos brasileros a devolver los trofeos de guerra y los archivos sustraídos al abandonar Asunción así como la negativa del Gobierno del Brasil de desclasificar los archivos que hacen a la memoria de la negociación y construcción de la represa de Itaipú.