Peña pide a embajadas y consulados “amplificar” el posicionamiento de Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, dio inicio esta mañana al ciclo de conferencias de alto nivel de la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, con la disertación “Proyección internacional del Paraguay: prioridades, desafíos y oportunidades”.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo dirigido a los alumnos de los cursos de formación de la Academia, señala un informe oficial. El evento fue restringido y no se permitió el acceso de la prensa acreditada a la cobertura presidencial.

La conferencia fue moderada por la directora de la Academia Diplomática y Consular, embajadora Estefanía Laterza de los Ríos.

Durante su exposición, Peña resaltó el compromiso del Gobierno con “el fortalecimiento de la imagen y visibilidad internacional del Paraguay”. Asimismo, destacó “el crecimiento económico sostenido del país y las excelentes relaciones con las naciones vecinas, sustentadas en principios y valores”.

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Peña afirmó que "el servicio exterior (embajadas, consulados y representaciones permanentes) tiene la enorme responsabilidad de amplificar el posicionamiento internacional del Paraguay. Señaló que “el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser versátil y contar con una formación amplia e integral en todos los temas vinculados al país”.

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En otro momento de su discurso, según el informe oficial, el titular del Poder Ejecutivo indicó que se vienen “impulsando avances dentro del servicio exterior y de la carrera diplomática”. Remarcó, además, “la necesidad de que los funcionarios conozcan profundamente la realidad nacional”.

Conectividad

Por otra parte, Santiago Peña enumeró las ventajas estratégicas del país. Apuntó que, pese a su condición de país mediterráneo, “Paraguay cuenta con acceso competitivo al mar gracias a su sistema de ríos y a la flota de barcazas, considerada la tercera más grande del mundo”.

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Señaló que el avance de proyectos como el corredor bioceánico y el mejoramiento de la navegabilidad de los ríos “fortalecerá aún más la posición estratégica del Paraguay como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico”.

El Presidente también refirió el potencial del país en materia de conectividad digital, energía eléctrica y estabilidad climática, factores que posicionan a Paraguay como un lugar privilegiado para inversiones y desarrollo tecnológico. Afirmó que el Paraguay tiene un futuro de prosperidad e indicó que hay que estar preparados.