Rechazan recusación al tribunal que juzga al intendente de Jesús de Tavarangüe por lesión de confianza

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala, desestimó el pedido de recusación contra el Tribunal Especializado en Delitos Económicos, compuesto por los magistrados Elsa García, Matías Garcete y Adriana Planés.

El fiscal Luis Albertini recusó al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzga al intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR), acusado por lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones, alegando una supuesta falta de imparcialidad al no haber resuelto un pedido de ampliación de la acusación que planteó tras la declaración de una concejal en juicio.

Se trataría de un nuevo hecho de presunta producción y uso de documentos no auténticos. Un arquitecto denunció que no trabajó para la Municipalidad, a pesar de que en los documentos aparecía como prestador de servicio. Esta causa estaría archivada en la Unidad Penal Nº 5 de Encarnación.

En respuesta, la jueza Elsa García, presidenta del colegiado, rechazó los argumentos del fiscal Albertini y agregó que el agente del Ministerio Público no explicó con la debida claridad los hechos nuevos.

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Continuarán el proceso

El fiscal explicó que no se trata de una acción dilatoria, sino, más bien, de una situación que le hizo dudar de la imparcialidad del tribunal al no resolver una ampliación que es competencia de los magistrados. Entretanto, el tribunal de apelaciones justificó el rechazo explicando que no hay elementos para dudar de la imparcialidad.

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Albertini expuso que no solicitará la revisión de la decisión y que está dispuesto a continuar el proceso.

El intendente Víctor Garay es acusado por un presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones en el periodo fiscal 2022 de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.