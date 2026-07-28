Santiago Peña en Perú: ¿con quiénes se reunirá en su visita oficial?

El presidente Santiago Peña viajó ayer a Lima, Perú, para participar de la ceremonia de investidura de la mandataria electa de ese país, Keiko Fujimori.

Además de asistir al acto oficial, el jefe de Estado paraguayo desarrollará este martes una agenda de reuniones bilaterales con autoridades internacionales.

Peña estará acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, y una comitiva integrada por autoridades nacionales, en el marco de las actividades oficiales previstas en la capital peruana.

Lea más: Keiko Fujimori celebra elección de presidentes del Senado y Cámara de Diputados de Perú

Peña se reunirá con Keiko Fujimori y Felipe VI de España

Este martes, Peña tiene prevista una serie de encuentros con líderes y representantes de distintos países. La agenda se inicia con una reunión bilateral con el jefe de Gobierno de Aruba, Mike Eman, prevista para las 10:30 de Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, a las 11:30 de Paraguay, el mandatario paraguayo mantendrá una reunión bilateral con la presidenta electa de la República del Perú, Keiko Fujimori. El encuentro se desarrollará en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Más tarde, a las 12:50 de Paraguay, Peña mantendrá una reunión bilateral con el rey Felipe VI de España.

Ceremonia de asunción de Keiko Fujimori

Como parte de la agenda oficial, Santiago Peña participará de la ceremonia de juramento y asunción al cargo de la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, prevista para las 14:15 de Paraguay, en el Congreso de la República.

Luego, a las 16:15 de Paraguay, participará del acto de bienvenida en el Palacio de Gobierno ofrecido a los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la TMS 2026.

La jornada concluirá con un almuerzo oficial ofrecido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, a los jefes de misión, previsto para las 16:45 de Paraguay.

La comitiva que acompaña a Santiago Peña en Perú

Durante su visita oficial, Peña estará acompañado por Leticia Ocampos, primera dama de la Nación; Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados; Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores; Hugo Meza, diputado; Enrique Riera, ministro del Interior; Javier Giménez, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia; Lucas Strubing, director general del Ceremonial del Estado; Antonella Albertini, coordinadora general de la Oficina de la Primera Dama; y el Tte. Cnel. DCEM Óscar Armando Sostoa, jefe de Seguridad del Presidente.

Peña viajará a Ecuador para firmar acuerdos de cooperación

Asimismo, Peña prevé viajar este martes a Quito, Ecuador, acompañado de la misma comitiva, salvo por los diputados Raúl Latorre y Hugo Meza.

Lea más: Ecuador y Paraguay firmarán acuerdos de seguridad y justicia en visita de Peña a Quito

El motivo de esta visita oficial no está detallado en el decreto correspondiente. Sin embargo, informaciones locales señalan que el presidente paraguayo y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, habrían acordado el viaje durante la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), realizada en Asunción.

Durante la visita, Ecuador y Paraguay firmarán siete acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas como seguridad y cooperación judicial.