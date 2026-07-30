Senado podría definir la próxima semana ternas para contralor y subcontralor

El proceso para seleccionar al próximo contralor y subcontralor general de la República entra en su etapa decisiva. Tras concluir las audiencias públicas de los postulantes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública tiene previsto dictaminar el martes sobre los candidatos que pasarán a consideración del pleno del Senado.

El presidente de la comisión, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), confirmó que el dictamen será tratado ese día y que los nombres serán elevados posteriormente a la Cámara de Senadores. Según explicó, el miércoles se dará entrada oficial al dictamen en el pleno.

Desde ese momento, la definición de cuándo se votará la terna quedará en manos de la Mesa Directiva del Senado.

Dos caminos para definir la terna

Una de las posibilidades es que la Mesa Directiva, en su reunión del lunes, resuelva incorporar el tratamiento de la terna como un punto más del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles.

La otra alternativa es que, una vez que el dictamen tenga entrada oficial ese miércoles, se convoque a una sesión extraordinaria para tratar específicamente la conformación de las ternas de contralor y subcontralor.

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De esta manera, el Senado tiene margen para acelerar el proceso y definir los nombres la próxima semana, sin necesidad de esperar a una sesión posterior.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin embargo, no será vinculante. La última palabra la tendrá el pleno de la Cámara de Senadores, que deberá elegir a los integrantes de las ternas que serán remitidas posteriormente a Diputados.

De 49 postulantes quedarían unos 40

Zacarías Irún informó que el proceso comenzó con 49 postulantes, pero que aproximadamente 40 quedarían habilitados para avanzar en la selección. La reducción se produjo luego de excluir a quienes no cumplían con los requisitos constitucionales y legales, además de los candidatos que decidieron renunciar durante el proceso.

El legislador sostuvo que la definición de los ternados no será sencilla debido al número de candidatos que, según su evaluación, cuentan con las condiciones para ocupar los cargos. “Yo creo que el 100% de los que se han postulado y han pasado por aquí están aptos”, afirmó Zacarías Irún al concluir la audiencia pública.

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El calendario constitucional y legal establece que las ternas deben ser remitidas a la Cámara de Diputados hasta el 1 de septiembre. No obstante, Zacarías Irún estimó que el Senado podría resolver la conformación de las ternas mucho antes, durante la primera quincena de agosto.

Con el cronograma anunciado, esa posibilidad incluso podría concretarse la próxima semana, dependiendo exclusivamente de la decisión que adopte la Mesa Directiva sobre el tratamiento del dictamen.