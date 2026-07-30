Senado aguarda informe de la Corte sobre posibles exclusiones de candidatos para la Contraloría

El 24 de julio pasado, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores excluyó al cuarto candidato a contralor con base a un informe que fue remitido por el actual contralor general de la República, Camilo Benítez, quien al mismo tiempo busca ser reelecto en el cargo.

La comisión presidida por el cartista Javier Zacarías Irún excluyó al abogado Marino Zaragoza Medina del proceso de selección para contralor general de la República tras constatar una sanción administrativa registrada en la Contraloría General.

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Benítez comunicó al Senado que Zaragoza contaba con una sanción administrativa por falta de segundo grado, conforme a la Resolución CGR N.º 253/17”, señala el documento que fue remitido al Senado y que no especifica el motivo de la sanción.

Son cuatro los candidatos excluidos

Con la salida de Marino Zaragoza Medina, ya son cuatro los aspirantes apartados del proceso de selección. Anteriormente fueron excluidos:

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Pablino Germán González Godoy , por no reunir los requisitos legales establecidos.

Miguel Francisco Duré Díaz , debido a antecedentes administrativos y judiciales incompatibles con el cargo.

Édgar Hernán Sosa Gómez, tras conocerse un informe de la Corte Suprema de Justicia que confirmó su destitución como juez en 2014 que favoreció a narcotraficantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales continúa realizando un proceso de depuración mediante pedidos de informes al Ministerio Público, IPS, Contraloría General y el Poder Judicial con el objetivo de verificar que todos los postulantes cumplan los requisitos constitucionales y legales antes de emitir su dictamen.

¿Qué se solicita al Poder Judicial?

La comisión de Asuntos Constitucionales a través de una nota del 14 de julio requirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, un informe sobre la posible existencia de sumarios o sanciones de sus jueces y funcionarios que se postulan a los cargos de contralor y subcontralor General de la República.

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El sumario o sanción es un impedimento establecido en la orgánica de la Contraloría. La ley N° 276 “Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, en su artículo 5° establece sobre los impedimentos establece que no podrán ser Contralor General y Sub-Contralor las personas:

a) Que hayan sido sancionadas administrativamente con medidas disciplinarias de segundo grado durante el desempeño de una función pública;

b) Que hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena penitenciaria, con excepción de la derivada por accidente de tránsito; y,

c) Que estén comprendidas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente o el Vice-Presidente de la República.

El próximo martes, la comisión de Asuntos Constitucionales pretende emitir dictamen sobre los postulantes a conformar la terna para el proceso de selección para el cargo de contralor y subcontralor.