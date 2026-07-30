Contraloría: Ávalos Mariño renunciará a su candidatura si su partido se lo pide

Para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la Contraloría General de la República (CGR) es una institución que debe ser potestad exclusiva de la oposición de forma a darle seriedad y celeridad al control sobre las decisiones del Ejecutivo.

Lea más: Camilo Benítez, Augusto Paiva y Jorge Ávalos Mariño abren audiencias para elegir cargos en Contraloría

En ese sentido, no admiten la presencia de un colorado dentro de las ternas, sin importar que sea un disidente o no. En caso de que se de esa situación, solicitarán a sus candidatos que se retire de la puja.

“Yo soy un hombre de partido y voy a acatar lo que el partido resuelva de manera institucional porque la contraloría debe ser exclusiva de la oposición”, remarcó el legislador.

¿Qué dice su partido?

El directorio del PLRA, emitió una resolución que dice que ambas ternas -tanto para contralor cómo para subcontralor-, deben estar integradas por referentes de la oposición.

También, insta a todos sus postulantes a que renuncien si las ternas son integradas por colorados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Liberales “tiran la toalla” con la Contraloría y admiten falta de votos

“Con esa decisión, por más que resulte electo un opositor, si es la oposición la que gana las elecciones presidenciales en 2028, este contralor tendrá que renunciar”, agregó el liberal.

Hay que analizar la situación

Ávalos Mariño se mostró seguro del triunfo de la oposición en las elecciones generales del 2028. Ante ese escenario, continúa evaluando su decisión.

“Yo estaría en el cargo apenas un año y 10 meses. Voy a analizar la decisión con mis colegas de bancada. Si renuncio ahora, si retiro mi postulación o si simplemente esperamos a que se conforme la terna”, explicó.

El legislador restó importancia al supuesto favoritismo de Camilo Benítez para ocupar el cargo por otro periodo más y dijo que los procesos transcurren con normalidad.

Lea más: Candidato a contralor propone una Contraloría “útil para la gente”