IPS en crisis: exigen celeridad de emergencia y que el Estado honre deuda con la previsional

Durante la movilización, convocada por la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, los manifestantes reclamaron el urgente tratamiento en el Legislativo del proyecto de ley de emergencia propuesto por el senador Juan Afara, así como el pago por parte del Estado de la histórica deuda con la institución, que ronda los 800 millones de dólares.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, enfatizó la urgencia de que el Poder Ejecutivo salde al menos una parte de dicho compromiso mediante la emisión de bonos por unos 304 millones de dólares para paliar el desabastecimiento.

“El Gobierno tiene en sus manos poder dar los 304 millones de dólares a través de unos bonos para dar solución definitiva y cubrir la deuda histórica con el IPS. Sin embargo, tiene para hacer rutas y para otras cosas, pero hace caso omiso a la vida”, criticó Canatta.

El referente advirtió sobre la gravedad de la situación actual dentro de la previsional, señalando que las deficiencias del sistema repercuten directamente en la salud de los asegurados. “Este problema del IPS está trayendo muertes sucesivas debido a la falta de atención y medicamentos”, dijo.

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Amenaza de demanda internacional

Ante las declaraciones del ministro de Economía, quien señaló que el Estado no se encuentra en condiciones financieras de asumir dicha erogación, Canatta adelantó que, si no hay respuestas concretas por parte del Ejecutivo, recurrirán a instancias internacionales.

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“Ya estamos dando los primeros pasos administrativos con notas presentadas al IPS. Si esto no llega a buen puerto, vamos a impulsar demandas ante organismos internacionales de derechos humanos, que a su vez elevan los reportes a la ONU y al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, advirtió. Añadió que un incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas e impactar en las calificaciones crediticias del país.

Cuestionan prioridades y piden el fin del “botín político”

Por su parte, María Stela Silva Invernizzi, presidenta de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno para priorizar la salud pública frente a otros sectores.

“Cuando quieren declarar emergencia vial, bien rápido emiten bonos soberanos. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo para cubrir la emergencia sanitaria del IPS? Lo que se plantea es un pago mínimo de la deuda con los mecanismos de control adecuados para que no se abra la canilla en plena época electoral”, aseveró.

Respecto a la gobernanza de la previsional, Canatta insistió en la necesidad de modificar la Carta Orgánica para desvincular al poder de turno de la administración de la Caja de Jubilaciones.

“Hemos presentado un proyecto para que el Estado no tenga más participación en la nominación de los consejeros. Hasta ahora, el IPS ha sido utilizado como un botín político, y lo que se necesita son condiciones dignas y sobre todo equitativas para dar soluciones reales al problema del IPS“, concluyó.

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