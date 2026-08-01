Política
01 de agosto de 2026 a la - 11:30

PLRA baja candidatura y apoya a intendentable de Yo Creo en Pilar

Los presidenciables del 2028 Ricardo Estigarribia, líder del PLRA y del Nuevo Liberalismo, y MIguel Prieto, de Yo Creo.
Los presidenciables del 2028 Ricardo Estigarribia, líder del PLRA y del Nuevo Liberalismo, y MIguel Prieto, de Yo Creo.

Parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anunciaron que su candidato a intendente en una cabecera departamental del sur del país bajaría su postulación a favor del aspirante de Yo Creo. Señalan que dividir votos es una “locura” cuando el intendente saliente, el gobernador y la entidad Binacional Yacyretá están al servicio de la ANR en la zona.

Por ABC Color

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) dijo que tienen muy claro que no hay espacio para dos candidatos a la oposición en Pilar, capital de Ñeembucú.

Lea más: División opositora: Cuatro cabeceras siguen sin acuerdo entre el PLRA y Yo Creo

Agregó que en dicho distrito la oposición tiene mucha desventaja ya que el intendente saliente es del oficialismo, el gobernador es colorado, la zona es feudo del vicepresidente de la República Pedro Alliana y todo este sector tiene a su disposición a la Entidad Binacional Yacyretá. La ANR tiene como candidato a Emmanuel Cuevas.

Internas en Caazapá.
Internas en Caazapá.

En estas condiciones presentar dos candidaturas es tirarte directamente a una piscina sin agua, porque los votos de la oposición vamos a dividir y los dos, candidatos brillantes con un gran futuro en la política, saldrían muy golpeados y no se animen a presentarse a nuevas elecciones”, aseveró el legislador.

Pantalla del simulador de votación para la intendencia de Pilar. Luis RIveros renunciaría y quedarían solo dos candidatos.
Pantalla del simulador de votación para la intendencia de Pilar. Luis RIveros renunciaría y quedarían solo dos candidatos.

Riveros descabalga

Por ello, el legislador anunció que el intendentable del PLRA, el Ing. Luis Riveros, bajaría su postulación a favor del candidato de Yo Creo, Abel Espinoza.

No obstante, cada partido tendría por cuerdas separadas su propia lista de candidatos a concejales.

Luis Riveros encabezaba como candidato a la intendencia una alianza conformada por el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores. Riveros es concejal departamental del PLRA pero en la interna se inscribió por el PEN.

Con esto, quedan solo tres capitales departamentales en que la oposición no llega a un consenso. Todavía quedan múltiples candidaturas en Concepción, Ciudad del Este y en Villa Hayes.