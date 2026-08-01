PLRA baja candidatura y apoya a intendentable de Yo Creo en Pilar

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) dijo que tienen muy claro que no hay espacio para dos candidatos a la oposición en Pilar, capital de Ñeembucú.

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Agregó que en dicho distrito la oposición tiene mucha desventaja ya que el intendente saliente es del oficialismo, el gobernador es colorado, la zona es feudo del vicepresidente de la República Pedro Alliana y todo este sector tiene a su disposición a la Entidad Binacional Yacyretá. La ANR tiene como candidato a Emmanuel Cuevas.

“En estas condiciones presentar dos candidaturas es tirarte directamente a una piscina sin agua, porque los votos de la oposición vamos a dividir y los dos, candidatos brillantes con un gran futuro en la política, saldrían muy golpeados y no se animen a presentarse a nuevas elecciones”, aseveró el legislador.

Riveros descabalga

Por ello, el legislador anunció que el intendentable del PLRA, el Ing. Luis Riveros, bajaría su postulación a favor del candidato de Yo Creo, Abel Espinoza.

No obstante, cada partido tendría por cuerdas separadas su propia lista de candidatos a concejales.

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Luis Riveros encabezaba como candidato a la intendencia una alianza conformada por el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores. Riveros es concejal departamental del PLRA pero en la interna se inscribió por el PEN.

Con esto, quedan solo tres capitales departamentales en que la oposición no llega a un consenso. Todavía quedan múltiples candidaturas en Concepción, Ciudad del Este y en Villa Hayes.