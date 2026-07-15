División opositora: Cuatro cabeceras siguen sin acuerdo entre el PLRA y Yo Creo

En Concepción, capital del departamento homónimo, la ANR administra el distrito desde el 2021. Bernardo “Berni” Villalba (ANR), intendente saliente, busca el rekutú con el apoyo del movimiento Honor Colorado, la gobernadora Liz Meza y los diputados Arturo Urbieta y Virina Villanueva.

Sin embargo, la oposición sigue dividida en la zona y no llega a un consenso para unificar sus candidaturas a intendente.

Por un lado, Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), es el exintendente que busca volver al poder tras su cuestionada gestión 2015-2021 y procesos de corrupción. En la pantalla de votación aparece como candidato de la Alianza "Unidos por Concepción" Lista 2.

Por otro lado, el Arq. Francisco Huerta se candidata por la lista 123 Alianza “Juntos Por Concepción”. Apoyan esta alianza los partidos Yo Creo, Patria Querida (PPQ), Frente Amplio y Convergencia Popular.

Pilar, inusual panorama

Por otro lado, en Pilar, capital departamental de Ñeembucú, es administrada por Fernando Ramírez (ANR) quien no buscará otro mandato en el feudo del vicepresidente Pedro Alliana.

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En la oposición hay dos candidatos, lo que facilitará la permanencia de los cartistas en la comuna.

Por un lado, el liberal Luis Riveros es el intendentable de la “Alianza Pilar Unidos por el Cambio” Lista 5. Esta alianza se formó con el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores. Riveros es concejal departamental del PLRA pero en la interna se inscribió por el PEN.

Al mismo tiempo, Miguel Prieto (Yo Creo) respalda como candidato a intendente a Abel Isabelino Espinoza (Yo Creo, lista 123).

Feudo de “Bachi”

Tampoco hay consenso opositor en Villa Hayes, capital de Presidente Hayes y feudo del clan Núñez, liderado por el presidente del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

El intendente saliente Luis López (ANR) busca el rekutú.

En la oposición, por un lado figura como candidato el liberal Héctor Agüero por la "Alianza Unidos por Villa Hayes" Lista 2 con el apoyo de varios partidos opositores encabezados por el PLRA y el Partido Patria Querida (PPQ).

Por otro lado, Yo Creo, Cruzada Nacional y el PRF respaldan como candidato a Juan Pablo González Sander por la "Alianza Acuerdo Guaraní Hayes" Lista 3.

Ciudad del Este, con mucha tensión

Finalmente queda el caso de Ciudad del Este. El intendente Dani Mujica (Yo Creo lista 123) busca la reelección.

En las internas partidarias cayeron tanto los candidatos del clan Zacarías Irún en la ANR como del Clan Portillo en el PLRA, castigados por sus propios electorados.

Por el PLRA, que firmó una alianza con Cruzada Nacional y el sector del exconcejal Celso Miranda “Kelembú”, Laura Folle ganó la interna y derrotó a la concejala María Portillo.

Como el resultado adverso a los Portillo descolocó a los liberales, la cúpula partidaria anterior amenazó a Folle con ser expulsada del padrón si renunciaba a favor de Mujica. Con la llegada del nuevo presidente del PLRA, Alcides Riveros, este debate se podría reabrir.

En la zona corre el rumor que el clan Portillo buscaría una alianza secreta con los cartistas y el clan Zacarías para restarle fuerzas a Mujica.