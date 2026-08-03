Mafia de los pagarés: comisión del Senado presentará denuncias penales y nuevos hallazgos sobre el fraude

La Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP), desarrollará una nueva sesión con una agenda centrada en los avances de la investigación y las acciones judiciales derivadas del caso.

El encuentro adquiere especial relevancia debido a que el equipo técnico de la comisión presentará nuevos hallazgos sobre el esquema de fraude que afecta a miles de ciudadanos, además del detalle de las denuncias penales que serán formalizadas en los próximos días.

Expondrán hallazgos clave y el paquete de denuncias

Como punto central del orden del día, el equipo técnico brindará un informe de avance que incluirá la exposición de nuevos hallazgos clave sobre el funcionamiento del esquema de fraude.

Asimismo, el reporte de las atenciones e intervenciones directas realizadas con las víctimas. A esto se suma la presentación del paquete de denuncias penales que serán formalizadas en contra del esquema de fraude que ya registra a cerca de 17.000 víctimas.

Lea más: ‘Mafia de los pagarés’ ha afectado a decenas de miles en dos décadas, según abogado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El equipo también presentará un balance del trabajo territorial y técnico desplegado por la comisión durante las últimas semanas.

La presentación busca actualizar el estado de la investigación parlamentaria realizada por la comisión especial y dar a conocer los pasos que seguirán en el ámbito judicial para perseguir a los responsables de la estructura delictiva.

Analizarán reformas para evitar nuevos casos

Durante la reunión también se desarrollará una audiencia con el abogado e investigador Francisco Segura Riveiro, quien expondrá sobre la protección del consumidor frente al uso de títulos de crédito y la modernización del juicio ejecutivo.

Entre los temas previstos figuran el análisis de las asimetrías existentes en las relaciones de consumo vinculadas a operaciones financieras, la diferenciación entre la venta de bienes y servicios y el negocio financiero, así como las alternativas de reformas legislativas orientadas a modernizar el juicio ejecutivo.

El objetivo es debatir mecanismos que permitan un sistema de cobro más ágil y seguro, evitando tanto los abusos derivados de vacíos normativos como los riesgos de una regulación excesiva que afecte el mercado.

La investigación sigue avanzando

La Comisión Especial del Senado continúa profundizando las investigaciones sobre la denominada “Mafia de los pagarés”, una estructura que, según las pesquisas parlamentarias, habría utilizado de manera irregular títulos de crédito y procesos judiciales para afectar patrimonialmente a numerosas personas.

Con la presentación de nuevos hallazgos y la formalización de denuncias penales, la comisión busca dar un nuevo impulso a las investigaciones y fortalecer las acciones destinadas a esclarecer el esquema fraudulento y promover reformas que impidan la repetición de hechos similares.

Lea más: La “mafia de los pagarés” despoja a sus víctimas más de US$ 92 millones

El 18 de febrero pasado, durante una reunión con la Comisión Permanente del Congreso, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que aglutina a más de 17.000 afectados en todo el país, expuso el impacto económico y social de los embargos masivos. Según sus registros, el esquema recauda más de US$ 92 millones anuales.