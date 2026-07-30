‘Mafia de los pagarés’ ha afectado a decenas de miles en dos décadas, según abogado

Miles de víctimas de un supuesto esquema de estafas que ha sido denominado ‘Mafia de los pagarés’, que involucra a abogados, a empresas de cobranzas y funcionarios del Poder Judicial, continúan reclamando justicia mientras numerosos procesos judiciales vinculados al caso continúan su desarrollo.

Se ha denominado “mafia de los pagarés” a un esquema de supuesto fraude por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Unas 17.000 familias afectadas por embargos irregulares se encuentran aglomeradas en la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, una organización creada para impulsar la defensa de los derechos de los afectados.

Lea más: Víctimas de la “mafia de los pagarés” exigen frenar la impunidad

Sin embargo, en conversación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Jorge Rolón Luna, quien ha denunciado el caso, dice creer que “decenas de miles” de personas han sido víctimas de ese esquema fraudulento al menos durante las últimas dos décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esquema aprovecha el alto nivel de endeudamiento en Paraguay

Rolón Luna opinó que es “el caso más grande de corrupción judicial” en la historia del país, un “caso de corrupción sistemática y sistémica” perpetrado por “un mecanismo bien aceitado”.

Argumentó que el funcionamiento de ese mecanismo se apoyaba en un problema sistémico de la economía paraguaya: el “gran nivel de endeudamiento de la clase media y los sectores menos beneficiados por las bondades del sistema”.

Lea más: Mafia de los pagarés: exujier integró rosca criminal a cambio de dinero, según MP

“Hay muchísima gente endeudada que no puede acceder de ciertos bienes, que van desde viviendas hasta calzados, si no saca un crédito. La gente vive satisfaciendo sus necesidades básicas a partir del crédito”, dijo. “En ese ecosistema aparecen estos cuervos”.

Decenas de miles de víctimas

Insistió en afirmar que el esquema funcionaba desde hace al menos dos décadas y recordó que en 2015 hubo imputaciones por el mismo sistema fraudulento, aunque en ese entonces aún no se había acuñado la descripción de ‘Mafia de los pagarés’.

“Tenemos casas de crédito en Luque o Maniano Roque Alonso, empresas de cobranza; distintos actores que medran en este ecosistema de gente endeudada y la someten a la peor de las explotaciones”, agregó. “Hay gente que lleva 20 años sin poder salir de esto”.

Lea más: Mafia de los pagarés: exujieres serán beneficiados con salida procesal, a pedido de Fiscalía

El abogado indicó que la gran mayoría de las víctimas de la ‘Mafia de los pagarés’ son funcionarios públicos y afirmó que en las instituciones públicas “existen mafias internas que coluden” con el esquema, incluyendo a funcionarios de asociaciones de empleados que “pasan información sobre la situación patrimonial” de los trabajadores.

Pasividad de la Corte Suprema

Rolón Luna manifestó que el hecho de que muchos deudores fueron llevados a juicios de embargo sin haber sido notificados se debe a que no se han respetado las normas procesales que deberían impedir el avance de causas sin notificación a la parte demandada, anulando el principio procesal básico de la bilateralidad, que debe garantizar el derecho a la defensa de una persona demandada.

Lea más: Mafia de los pagarés: Fiscalía tiene dos meses más para cerrar otra causa contra exjueza Analía Cibils

Cuestionó también el silencio y la falta de proactividad que ha demostrado la Corte Suprema de Justicia ante un escándalo que compromete gravemente al Poder Judicial.

Opinó que, en parte, se debe a que “la Corte no quiere admitir lo vergonzoso que ha sido esto para el Poder Judicial”, pero señaló también que “es un negocio muy grande” con el cual “muchos bolsillos se cargan”.