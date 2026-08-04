Mirá cómo Celeste Amarilla decoró su oficina con memes de Mbappé

La senadora liberal Celeste Amarilla compartió mediante sus redes sociales la llamativa redecoración de su oficina parlamentaria, cuyas paredes quedaron con 73 memes y caricaturas satíricas dedicadas al roce con capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé y a los episodios que marcaron el reciente Mundial 2026.

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La legisladora extendió una invitación abierta a funcionarios, diputados y colegas senadores para que pasen a recorrer la peculiar exposición.

Entre los cuadros colgados se observan desde los memes que el reconocido medio satírico francés Charlie Hebdo le dedicó durante el pico del conflicto, hasta montajes humorísticos elaborados por usuarios en las redes sociales que parodian la tensa relación entre ambos.

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Sátiras, camisetas rivales y referencias al Mundial

Entre los diseños expuestos se destacan varios montajes donde se ve a Celeste abrazada a Mbappé o luciendo la camisetas de selecciones que vencieron a Francia en el certamen mundialista.

Una de las imágenes la muestra vistiendo la camiseta de España, en alusión a la semifinal del Mundial 2026 donde los españoles dejaron fuera al conjunto francés para luego coronarse campeones.

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En otro cuadro, aparece Celeste vistiendo la remera de Inglaterra, recordando el choque por el tercer puesto jugado en Miami donde los ingleses derrotaron 6-4 al cuadro europeo.

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La senadora incluyó una adaptación de la famosa fotografía de Lionel Messi bañando a un bebé, que en la vida real era Lamine Yamal, pero con un retoque digital donde aparece la propia Celeste Amarilla dándole un baño al pequeño Mbappé.

El origen de un exabrupto que sacudió hasta a la Cancillería

El conflicto se originó tras la eliminación de la Selección Paraguaya en los octavos de final contra Francia. En aquel momento, la senadora reaccionó contra Mbappé, quien ignoró el saludo del portero albirrojo Orlando Gill al término del encuentro. Amarilla lanzó insultos que rápidamente dieron la vuelta al mundo, calificando al jugador de “bruto”, “camerunés colonizado” y “rico nuevo”, entre otros términos despectivos.

El conflicto escaló al punto que el propio delantero francés le respondió y tildo a la senadora de “mujer despreciable, indigna del cargo que ocupa”.

La gravedad de las expresiones de la parlamentaria forzó a la Cancillería Nacional a emitir un comunicado oficial para desmarcar la postura de la República del Paraguay de los dichos de la legisladora.