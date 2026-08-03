Celeste Amarilla anuncia candidatura a la presidencia en reacción a declaraciones de Prieto

La semana pasada, el presidenciable de la oposición Miguel Prieto afirmó que “con quien sueño la vicepresidencia es con Salyn Buzarquis”, a lo que el propio senador liberal respondió complacido que evaluaría la propuesta.

Esto generó crispación con el PLRA, cuyo presidente, Alcides Riveros, criticó al líder esteño y sostuvo que sus declaraciones fueron inoportunas e irrespetuosas por la intención de presionar al Partido Liberal.

Hoy, en respuesta a la postura de Prieto, la senadora Celeste Amarilla anunció que también lanzará su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Liberal.

“Eso es lo que me molesta. Entonces digo: ‘No, ¿y por qué yo no? A ver, ¿quién es Miguel Prieto y quién soy yo?’. Tengo una trayectoria, tengo 62 años y tengo como 40 de militancia política, en la oposición toda la vida, jamás me moví de ahí. No tengo una afiliación colorada escondida, no tengo una amistad con Tuma para que Tuma me defienda, no tengo una mancha en mi carrera, me siguen tirando lo de la merienda escolar y aquí estoy, gritando cada vez más fuerte. No tengo nada, no tengo absolutamente ninguna cuenta pendiente con nadie”, criticó la legisladora.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/08/02/prieto-promete-salud-los-365-dias-advierte-que-la-anr-lo-quiere-apresar-y-que-el-plra-alista-un-efrainazo-20/

Celeste arremete contra Nakayama

La senadora además arremetió contra su correligionario Eduardo Nakayama, quien salió del partido durante un periodo, pero que finalmente ahora volvió a reincorporarse, lo que les genera miedo de que sea el representante del PLRA como candidato en la chapa presidencial, pero que finalmente no gobierne con el partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde hoy ya todo el país sabe cómo voy a ser yo de presidente. Tengo la capacidad, tengo la trayectoria, me conoce ya todo el país, creo que soy previsible (...) No le voy a desilusionar al partido. El partido espera de mí exactamente lo que voy a dar, por lo conocida que soy, por toda la trayectoria que tengo. Yo tengo un sentimiento hacia el partido casi de propiedad, tengo un sentido de pertenencia enorme con el Partido Liberal, no es que llego al partido, luego me voy, luego vuelvo, como Nakayama, que yo le cuestioné cuando iba a salir”, explicó.

Insistió en que su decisión la tomó tras ver que Prieto ya es candidato y ya eligió a su candidato a vicepresidente, cuestionando que quien pondrá los recursos, la estructura y quien cuidará las mesas será el PLRA.

“Resulta que los liberales tenemos miedo ante semejante compromiso, casi que nos achicamos, y finalmente nuestro partido es el que va a hacer todo por unos outsiders que dicen: ‘Yo me voy a candidatar, total, el Partido Liberal me va a cuidar los votos, el Partido Liberal va a tener mis apoderados, el Partido Liberal me va a poner asesoría jurídica y el Partido Liberal me va a poner la plata, el subsidio del Partido Liberal me va a bancar mi campaña’”, criticó.

Lea más: Prieto apoya a liberal en Capiatá, pero el voto opositor sigue dividido

Situación de Efraín, Llano y discusión con Dionisio

Fue consultada sobre si Efraín Alegre y Blas Llano estarían retirados de la política, a lo que respondió que ambos son muy jóvenes todavía y el PLRA aún los necesita, incluso como senadores.

Sobre su nueva discusión con su correligionario Dionisio Amarilla, dijo que el mismo “es cartista y que está vendido al cartismo con su equipito, nada más que eso”. Sobre la acusación del legislador de que la senadora supuestamente acude borracha a las sesiones o al PLRA, respondió: “Que ponga un alcotest”.

“Yo no necesito de todas maneras emborracharme para putearle a semejante cachivache, yo no necesito. ¿Cómo voy a estar borracha a las 18:00 un miércoles? A ver, esas son las acusaciones machistas que nos hacen a las mujeres y que después no podemos levantar, porque resulta que él viene y tira ‘estaba borracha’ y yo tengo que llevar un alcotest para que me crean, pero los que me conocen saben”, indicó.