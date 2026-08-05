¿Qué pasó de los G. 500.000 millones? Cuestionan nuevo avance fiscal contra Nenecho

El concejal Álvaro Grau volvió a cuestionar la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y reclamó avances en la investigación fiscal sobre el destino de unos G. 500.000 millones utilizados durante su gestión.

Según Grau, la Fiscalía no ha avanzado en la causa relacionada con esos recursos, cuyo destino —afirmó— continúa sin ser esclarecido.

“Es importante que la causa judicial avance y el Ministerio Público dle dé prioridad”, observó.

Camiones “fantasma”

La administración municipal encabezada por Luis Bello (ANR-HC) continúa con prácticas irregulares que ya se habían observado durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, según denunció el concejal Álvaro Grau (Partido Patria Querida).

El edil cuestionó la compra y el alquiler de camiones recolectores de basura mientras, según afirmó, la ciudad sigue presentando problemas de limpieza.

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“Ahora está el tema de los camiones de basura fantasmas, porque la ciudad sigue sucia”, sostuvo.

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El concejal señaló que Bello realizó una adjudicación directa para la compra de 11 camiones recolectores, sin un proceso licitatorio, y afirmó que las especificaciones técnicas habrían limitado la participación de oferentes.

“Digo de forma direccionada porque dentro de las especificaciones pusieron sistema de freno con break o la capacidad de 17 metros cúbicos por fuera de la tolva y hay solamente dos empresas que podían cumplir con eso”, dijo.

Grau recordó que la administración municipal había anunciado que con la incorporación de los nuevos vehículos se alcanzaría una flota de 40 camiones y que esto permitiría mejorar el servicio de recolección de residuos. Sin embargo, sostuvo que la situación de limpieza en la Capital no refleja esa promesa.

Denuncia millonarios contratos de alquiler de camiones

Además de cuestionar la compra de los vehículos, Grau denunció que la Municipalidad de Asunción amplió en paralelo un contrato de alquiler de camiones recolectores por un monto de G. 6.000 millones.

A esto sumó que la Dirección de Riesgos plantea actualmente un nuevo contrato de alquiler por G. 3.500 millones más, bajo el argumento del ingreso del fenómeno climático “El Niño”.

“A dos meses de las elecciones municipales, lo que me demuestra es que están queriendo declarar riesgo para contratar más gente para la campaña política”, denunció.

Negociado detrás de alquiler de camiones

El concejal estimó que entre compras y alquileres se movilizaron unos G. 109.000 millones. Según sus cálculos, solo en alquiler de camiones la cifra podría llegar a G. 73.000 millones si se aprueba el nuevo contrato.

“¿Alquiler de qué camiones si la ciudad siempre estuvo sucia? Estos son camiones fantasmas. Ahí nomás uno se da cuenta de los negociados que hay detrás. Si esto se llega a aprobar, van a ser G. 73.000 millones para alquiler de camiones”, expresó.

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