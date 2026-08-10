Política
10 de agosto de 2026 a la - 18:11

Contraloría confirma graves desprolijidades en la Municipalidad de Bahía Negra

João Ferreira, intendente de Bahía Negra, quien intentará en las elecciones seguir en el cargo que ahora ocupa.
João Ferreira, intendente de Bahía Negra.Archivo, ABC Color

El informe final sobre la auditoría realizada a la Municipalidad de Bahía Negra (Chaco) confirma graves desprolijidades cometidas durante la gestión del intendente João Roberto Ferreira (ANR-HC) de Bahía Negra (Alto Paraguay).

Por ABC Color

La Contraloría General de la República determinó que el cartista João Roberto Ferreira contrató a empresas que no cumplían con las exigencias tributarias, tampoco con el seguro social y con otras reglamentaciones exigidas por ley. Pese a eso, se erogaron millones sin un respaldo documental.

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Según el informe final emitido por el ente contralor, la Municipalidad de Bahía Negra pagó G. 68 millones por servicio de limpieza y fumigación sin respaldo documental entre el 2024 y el 2025.

Por alquiler de maquinarias y equipos se pagó G. 145 millones, por consultoría G. 56 millones y por obras municipales se pagó G. 181 millones durante el 2024- 2025 a empresas que no contaban con las documentaciones completas para ejecutar los servicios.

La Contraloría detectó retrasos en transferencias

Asimismo, la Contraloría constató que el intendente cartista, pese a recibir dinero por el impuesto inmobiliario, no transfirió de manera puntual al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 15 por ciento de lo recaudado. Tampoco transfirió un porcentaje similar a la Gobernación de Alto Paraguay. Tampoco habilitó una cuenta municipal aparte para cumplir con la disposición de dinero.

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Asimismo, no elaboró varios planes que hacen a la gestión administrativa, por lo que la Contraloría detectó un debilitamiento del control de transparencia.

El jefe comunal, en varias ocasiones solicitó a la Junta Municipal la aprobación de su ejecución presupuestaria sin remitir las documentaciones y debido a la mayoría en el Legislativo los ediles lo aprobaban “a ciegas”.

Sin embargo, una minoría de ediles llegó hasta Asunción en el 2025 para exigir transparencia y fue acompañada por la diputada Rocío Vallejos (PPQ) hasta que se realizó la auditoría a la Municipalidad de Bahía Negra.