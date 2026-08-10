Contraloría confirma graves desprolijidades en la Municipalidad de Bahía Negra

La Contraloría General de la República determinó que el cartista João Roberto Ferreira contrató a empresas que no cumplían con las exigencias tributarias, tampoco con el seguro social y con otras reglamentaciones exigidas por ley. Pese a eso, se erogaron millones sin un respaldo documental.

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Según el informe final emitido por el ente contralor, la Municipalidad de Bahía Negra pagó G. 68 millones por servicio de limpieza y fumigación sin respaldo documental entre el 2024 y el 2025.

Por alquiler de maquinarias y equipos se pagó G. 145 millones, por consultoría G. 56 millones y por obras municipales se pagó G. 181 millones durante el 2024- 2025 a empresas que no contaban con las documentaciones completas para ejecutar los servicios.

La Contraloría detectó retrasos en transferencias

Asimismo, la Contraloría constató que el intendente cartista, pese a recibir dinero por el impuesto inmobiliario, no transfirió de manera puntual al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 15 por ciento de lo recaudado. Tampoco transfirió un porcentaje similar a la Gobernación de Alto Paraguay. Tampoco habilitó una cuenta municipal aparte para cumplir con la disposición de dinero.

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Asimismo, no elaboró varios planes que hacen a la gestión administrativa, por lo que la Contraloría detectó un debilitamiento del control de transparencia.

El jefe comunal, en varias ocasiones solicitó a la Junta Municipal la aprobación de su ejecución presupuestaria sin remitir las documentaciones y debido a la mayoría en el Legislativo los ediles lo aprobaban “a ciegas”.

Sin embargo, una minoría de ediles llegó hasta Asunción en el 2025 para exigir transparencia y fue acompañada por la diputada Rocío Vallejos (PPQ) hasta que se realizó la auditoría a la Municipalidad de Bahía Negra.