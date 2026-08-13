Diputados cartistas irán a República Dominicana para participar de foro contra el antisemitismo

El VI Foro Latinoaméricano de CAM se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

Según señalan, el encuentro reunirá a más de 70 líderes de 19 países, entre ellos 44 legisladores, además de diplomáticos, representantes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, académicos y referentes de distintos ámbitos.

El foro abordará algunos de los principales desafíos que enfrentan las sociedades, como la discriminación, los discursos de odio, el extremismo y las distintas formas de intolerancia, con especial atención al antisemitismo y su impacto en América Latina.

Agregan que Paraguay tendrá una participación destacada a través de los legisladores integrantes de la bancada cartista de la Cámara de Diputados Héctor Figueredo y Christian Brunaga, quienes formarán parte del grupo de parlamentarios de distintos países de la región que participarán en el encuentro.

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Figuras internacionales en foro

Además, entre las figuras internacionales que estarán presentes se encuentran Washington Abdala, diplomático y periodista uruguayo, junto a Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo; Fernando Lottenberg, Comisionado de la OEA para el Monitoreo y Combate al Antisemitismo; Pilar Rahola, escritora y periodista catalana y presidenta del Consejo Asesor de CAM para Latinoamérica; y Franco Fiumara, doctor en Ciencias Jurídicas y juez argentino.

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Desde la organización destacaron la relevancia de los participantes, el alcance regional del encuentro y la presencia de representantes paraguayos.