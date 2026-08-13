Hija de intendente denunciado por presunto acoso sexual recibe respaldo del PLRA en Acahay

Tras resultar ganadora en la encuesta, Leticia Lezcano, hija del actual intendente Aldo Lezcano, será la candidata oficial de la dupla Yo Creo y Partido Liberal para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

La unificación de candidatura se da porque el candidato liberal Manuel Petre descabalgó luego de la consulta popular.

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Sin embargo, la unidad no es absoluta en Acahay, pues Lidio Samudio, candidato de la Alianza Acuerdo Guaraní, quien tuvo respaldo de varios partidos de la oposición entre ellos Cruzada Nacional se mantiene en carrera y es uno de los principales cuestionadores de la gestión del intendente Lezcano.

Mientras que el Partido Colorado presenta a Gilberto Mereles como candidato a intendente con el objetivo de recuperar el control municipal perdido en las elecciones municipales pasadas.

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Denuncias que debilitaron figura

Leticia Lezcano ingresó a la arena política luego del debilitamiento de la figura de su padre Aldo Lezcano, quien tuvo dos denuncias de supuesta coacción sexual y acoso de parte de exfuncionarias municipales.

Con un vergonzoso video viralizado y el allanamiento de la Municipalidad de Acahay por parte del Ministerio Público para recabar pruebas, Aldo Lezcano declinó su intención de rekutu.

Por otro lado, recientemente varios concejales municipales presentaron una denuncia formal contra el intendente Aldo Lezcano debido al retraso en el pago de dietas y gastos de representación. La denuncia fue radicada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Al respecto, Lezcano en un medio de Acahay, indicó que los ediles plantearon mal la denuncia, que debían realizarla ante la Contraloría General de la República.

Admitió que existe deuda de dos meses de atrasos en las dietas y cuatro meses en concepto de gastos de representación. Aclaró que desde que comenzó su gestión, esa fue la temática por que prioriza otras gestiones, y de acuerdo a la recaudación va pagando a los concejales.

Sobre los cuestionamientos que recibe por su pésima gestión, indicó que solo lo hacen para atacar a su hija, quien a su criterio, es una candidata potable.

“Soy blanco de cuestionamientos sin argumentos para atacarle a mi hija por que le ven como una candidata potencial”, dijo Lezcano en el medio acahaiense.