Tetãgua Sapucai repudia tibieza “cobarde” y “corrupta” de Peña tras dichos de Lula

El movimiento político Tetãgua Sapucai, liderado por los exlegisladores Carlos Duarte Torres y Enrique González Quintana, reclamó al gobierno de Santiago Peña su inacción ante las “graves e infundadas” aseveraciones del presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. Este último usó la Guerra de la Triple Alianza para justificar su carrera armamentista.

Solo tras varios días y la presión política, la Cancillería emitió un tímido pronunciamiento.

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Para estos políticos, la inacción demuestra “una vez más la falta de patriotismo, dejando a la vista de la ciudadanía que para ellos es más importante el dinero que viene destinado a sus bolsillos, antes que a la Patria”.

Sostuvieron además que la falta de firmeza del Gobierno en este tema también demostró “una tibieza propia de cobardes y corruptos, por temor a perder los beneficios personales”.

Dijeron que a esto se suma que los gobernantes no tienen en cuenta la caótica situación por la que pasan los ciudadanos por la falta de trabajo y, más aún por el deficiente servicio a la salud pública, “en cuyos hospitales hay ausencia de medicamentos, por no abonar las deudas a las farmacéuticas”.

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“Y ni qué decir del IPS, que a más de no tener medicamentos, todo el aporte de los jubilados se ha destinado a capitalizar diversos bancos y en especial el Banco Ueno”, manifestaron haciendo alusión a los vínculos del mandatario con dicha entidad.

Agregaron que también se debe considerar que el programa estrella del gobierno -Hambre Cero- “no llega a las escuelas y colegios más lejanos de la Capital”.

Aprovecharon para lanzar fuertes críticas a la “total falta de seguridad por parte de la Policía Nacional” y como ejemplo citaron el asesinato de la niña Roselín.

También cuestionaron “la total falta de seriedad de parte del Gobierno” por bicicletear la deuda pública en el Presupuesto General de la Nación, entre otros temas.