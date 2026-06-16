Tetagua Sapucai: Denuncian que desgobierno cartista crea fantasiosa idea de bienestar

En un análisis sobre la situación actual del país, el movimiento señala que el gobierno de Santiago Peña creó un estado de fantasía y de burbujas para la población mayoritariamente honesta y trabajadora que vive el día a día para sobrevivir.

Recordaron que el “patético” caso de los adultos mayores que fueron desalojados por orden judicial y algunos de sus dirigentes detenidos días pasados “contradiciendo totalmente a la Constitución Nacional” en el marco de las protestas para acceder a beneficios.

También repudiaron la “total falta de seriedad en cuanto a la explotación energética con una firma extranjera llamada Atome donde en parte el desgobierno ejecutivo hizo una reculada ante la presión de la Sitrande (Sindicato Nacional de la ANDE)”.

Sostuvieron que el país cuenta con una “Democracia de papel” pero que la realidad brutal es diferente.

En el caso del IPS, añadieron que queda mucho por realizar en cuanto a limpiar administrativamente dicha institución, “porque no se informa qué sucedió con los fondos que transfirió la Previsional a un banco privado que opera en el país y al inicio del periodo del actual primer mandatario”, en alusión a Ueno Bank.

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También lamentaron que en el interior del país hay zonas aún recubiertas de forestación cuya explotación de madera enriquece a unos pocos en perjuicio de los demás.

En cuanto a la delincuencia, indicaron que a pesar del aumento del personal de la Policía Nacional, “el estado social de derecho es una mentira”.

Hambre Cero no llega a varias localidades, afirman

Sobre la educación, dijeron que siguen sin solución los casos de escuelas y colegios públicos con pésimas infraestructuras. Añaden que el programa estrella del gobierno de Peña, el plan Hambre Cero, no llega a varias localidades.

Agregan que los hospitales públicos siguen con las mismas indiferencias en general para la atención sanitaria pues están “plenamente politizados y copados por el llamado cartismo“.

“La propuesta del bienestar campesino o reforma agraria ni les importa ni menos les preocupa a los actuales mandamases. El analfabetismo real es del 5% aun y ni hablemos de los analfabetos intelectuales con falsos diplomas académicos”, lamentaron.

Albirroja: falso exitismo

Afirmaron además que en el plano deportivo nacional “se creó un falso ambiente de exitismo, sobre todo con la albirroja que, según parece, publicaciones de medios extranjeros fue a menos en el partido inaugural por razones políticas y económicas”.

Finalmente, agradecieron a los medios de comunicación “aun honestos y que informan sin respaldo ni temor alguno, a pesar de la persecución creándose falsos informes el desgobierno ejecutivo con una red creada para ese efecto”.

Como responsables del comunicado se presentaron Carlos Duarte Torres, exdiputado; Enrique González Quintana exsenador del UNACE, Wulfran González Degli Uberti como presidente del movimiento.

Así también Natalia Samanta Romero Muñoz, Ricardo Martínez, José María Melgarejo Duarte; el Gral. Dr. Rogelio Cano Mendoza (Sr) y el Gral. Calixto Moral Ortega (Sr).