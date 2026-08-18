Ley de ciberseguridad: diputada destaca importancia y cuestiona falta de interés del Mitic

Ayer, lunes, tuvo lugar en el Congreso Nacional una audiencia pública sobre el proyecto de ‘Ley de Ciberseguridad’ que sigue pendiente de tratamiento y que plantea la creación de un marco jurídico para la seguridad informática en Paraguay.

Debido a que en la audiencia se presentó una versión modificada del proyecto de ley, los representantes de varias instituciones públicas y privadas que fueron invitadas se abstuvieron de debatir y la propuesta no pudo ser discutida en sus aspectos técnicos, por lo que se acordó la conformación de una mesa de trabajo para analizar los cambios introducidos en el proyecto.

En conversación con ABC Cardinal este martes, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), una de las legisladoras presentes en la audiencia de ayer, dijo que algunos ajustes al proyecto eran necesarios y que la mesa de trabajo que analizará esas modificaciones debe ser “amplia” y “abarcar todos los puntos”.

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Indicó, por ejemplo, que el proyecto debe tener alcance no solo en la seguridad financiera informática, sino que debe tener en cuenta problemas como los recientes ciberataques a los sistemas informáticos de instituciones privadas de salud o entidades del Estado paraguayo.

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“Es un tema complejo que abarca varias aristas y es transversal a muchas situaciones”, subrayó.

Controlar los “límites” de la ley

Al mismo tiempo, la diputada Vallejo advirtió que se debe analizar bien los “límites” del alcance del proyecto de ley con el fin de evitar que la ciberseguridad sea una “excusa” para que el Estado vulnere la privacidad de los ciudadanos o censure contenidos.

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Durante la audiencia del lunes, varios de los presentes expresaron preocupación por lo amplio que pretende ser el proyecto, abarcando temas que van desde la ciberinteligencia hasta la regulación de la nanotecnología y la inteligencia artificial.

Falta de interés del Mitic

Finalmente, la diputada Vallejo cuestionó hoy lo que considera una falta de interés del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) en el tema. Manifestó que hace un año se pidió a esa institución un dictamen sobre el proyecto de ley y hasta ahora no se ha pronunciado.

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“No es algo que le interese, siendo que varias instituciones públicas fueron atacadas”, lamentó.