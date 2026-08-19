¿Brasil devolverá el “Cañón Cristiano”? Esto revela Alliana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió devolver a Paraguay el “Cañón Cristiano”, según informó ayer el medio brasileño O Globo. La versión se dio a conocer luego de las polémicas declaraciones del mandatario sobre la Guerra de la Triple Alianza, que generaron molestia en el Gobierno paraguayo.

Tras la publicación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) indicaron ayer a ABC que, de momento, Paraguay no fue notificado formalmente sobre esta decisión.

El vicepresidente Pedro Alliana fue prudente este miércoles ante dicha información y evitó confirmar la eventual devolución. “Corresponde esperar con prudencia la confirmación oficial del Gobierno brasileño y que se cumplan los procedimientos necesarios. No quiero entorpecer”, dijo.

Alliana resaltó que la noticia fue recibida de forma positiva por el Gobierno paraguayo y que, de concretarse, sería un “gran gesto de fraternidad” por parte de Brasil.

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Alliana espera confirmación oficial de Brasil

El vicepresidente afirmó que la intención de las autoridades paraguayas, al cuestionar las declaraciones de Lula —quien dijo que Paraguay invadió Brasil en el marco de la Guerra de la Triple Alianza—, es no reabrir heridas de hace 150 años.

Apuntó que el MRE es el encargado de gestionar la recuperación del cañón. En ese sentido, indicó que mantienen una conversación abierta con Cancillería nacional sobre el tema, pero destacó que aún no hay una comunicación oficial al respecto.

No obstante, adelantó que en los próximos días podrían surgir novedades. “Te aseguro que esta semana van a haber noticias demasiado importantes con relación a esto”, declaró.

“Sería un hecho histórico”, afirma Alliana

Alliana calificó de “desacertadas” las declaraciones de Lula, pero sostuvo que, si finalmente se concreta la devolución del cañón, se trataría de un “hecho histórico”.

Al mismo tiempo, apuntó que no le sorprendería la decisión, en caso de confirmarse, por parte de Lula, porque —dijo— el mandatario brasileño siempre tuvo gestos con Paraguay.

“Lula y el pueblo brasileño han tenido gestos importantes con el Paraguay. Esto sería histórico”, remarcó.

Pese a que fue una de las autoridades que salió al paso de las declaraciones del presidente brasileño, Alliana no quiso atribuirse como un logro suyo la eventual devolución del cañón.

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Eventual devolución dependería de Lula

Por otro lado, el vicepresidente aclaró que, en caso de confirmarse la devolución, dicha decisión no requiere de una aprobación del Congreso brasileño, sino que depende netamente de Lula.

El “Cañón Cristiano” se encuentra expuesto en el Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro como un “trofeo de guerra”, tras su secuestro en el marco de la Guerra de la Triple Alianza.