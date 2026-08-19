Dan media sanción a plan de reajuste salarial de asistentes fiscales

Diputados dio aprobación al proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609/2025, a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 7.511/25, que modifica el artículo 60 de la Ley N° 1562/2000 “Orgánica del Ministerio Público”, en beneficio de los asistentes fiscales.

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La propuesta fue presentada por el diputado José Rodríguez (ANR-HC) con el objetivo de hacer efectivos los reajustes salariales establecidos en favor de los asistentes fiscales, conforme a la Ley N° 7609/2025.

Al respecto, el diputado Roberto González (Añetete), mencionó que la labor de los agentes fiscales es importante debido a que son ellos los que dan apoyo a los fiscales.

Por su lado, el cartista Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, manifestó que los asistentes fiscales deben percibir el 60 % de la remuneración de los agentes fiscales.

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No obstante, indicó que se introdujo una modificación al proyecto de ley para establecer el monto a transferir desde el Ministerio de Economía y Finanzas y así dar cumplimiento a la normativa.

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“Sugerimos que el ajuste salarial a los asistentes fiscales sea financiado con una transferencia de créditos presupuestarios del MEF, específicamente, del objeto de gastos 261, por un monto total de G. 4.313 millones”, expresó el cartista.

De esta manera se contempla la aplicación de la primera gradualidad del incremento previsto en la ley N° 7609, del 25%, con vigencia desde octubre próximo.

Tras la media sanción del proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.