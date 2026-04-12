Paciencia de asistentes fiscales “llegó al límite” ante falta de pagos

El Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay (SIASFIMIPP) denunció, a través de un comunicado difundido por redes sociales, que el Estado continúa inobservando la modificación del artículo 60 de la Ley N° 1.562/2000 Orgánica del Ministerio Público, en cuanto al salario que deben percibir los funcionarios de esta categoría dentro de la institución.

Refiere el escrito publicado por el Sindicato de Asistentes Fiscales, en relación a las declaraciones hechas en la semana última por el fiscal general Emiliano Rolón, sobre la deuda de G. 40.000 millones que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “no hacen más que confirmar una crisis institucional y presupuestaria que también afecta de manera directa a nuestro sector”.

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En ese sentido “denunciamos públicamente” que el Estado sigue inobservando la modificación de la norma, en cuanto a lo que establece que el asistente fiscal debe percibir el 60% del salario del agente fiscal. Agrega que la vigencia y ejecución de la obligación debió materializarse en 2025, pero hasta la fecha no se cumplió y ya hay pagos vencidos.

El gremio refirió que, de los cuatro pagos legalmente aprobados y acordados entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, ya hay dos vencidos. Para el mismo hay “una mora injustificable y una absoluta falta de voluntad para dar cumplimiento a la ley”.

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Resalta ante ese hecho que la deuda del Estado al día de hoy es con 1.780 asistentes fiscales de todo el país y la suma asciende a G. 16.000 millones. “Este incumplimiento no solo configura una violación directa a derechos laborales ya adquiridos, sino que constituye un agravio institucional hacia los funcionarios”, sostiene desde el gremio.

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Paciencia llegó al límite, sostiene gremio

En otro párrafo del escrito, el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay, subrayó que “resulta intolerable que, mientras se anuncian reajustes salariales en otros sectores, los asistentes fiscales sigan siendo relegados, soportando años de estancamiento salarial, precariedad en los insumos de trabajo y una progresiva desvalorización de su función”.

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Ante esta situación es que advierte el sindicato que “la paciencia del sector ha llegado a su límite” y por lo tanto “exigimos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía el cumplimiento inmediato de la ley y el pago urgente de la totalidad de la deuda pendiente, sin más excusas ni postergaciones”.

Desde el gremio adelantaron además que, desde el viernes último, “los 1.780 Asistentes Fiscales de todo el país deberán permanecer en estado de alerta máxima, ante cualquier convocatoria a asamblea extraordinaria, en la cual se definirán los medidas gremiales, administrativas y legales a adoptar para hacer efectiva la normativa”.