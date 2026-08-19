Facultades de garaje: fuerte cruce en el Senado por elevar “instituto” de candidata liberal

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quedó sin quorum a las 14:30 de este miércoles cuando colorados y opositores debatían airadamente la elevación a “universidad” del instituto técnico y de formación Academo, de Coronel Oviedo. Esta iniciativa, que ya contaba con media sanción, fue presentada por el diputado Antonio Buzarquis (PLRA).

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Hermelinda Alvarenga (liberocartista), por la comisión de Educación, dijo que el órgano no pudo emitir dictamen.

El senador Salyn Buzarquis, hermano del proyectista, defendió la aprobación pero la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Blanca Ovelar (ANR) cuestionaron el proyecto.

No será de medicina, dice Buzarquis

Buzarquis aseguró que no se habilitarían carreras de medicina y que solo se abrirían carreras de informática y formación docente entre otros. Recalcó que el ente lleva 10 años y más de 5.000 graduados. Aseguró que el expediente tiene el visto bueno de la ANEAES.

Tras el rechazo de Ovelar a habilitar más facultades que incumplen requisitos, Buzarquis acusó a Ovelar a los gritos de querer venir a dar cátedra pese a ser la responsable de la habilitación masiva de universidades de garaje (Ley Marco) siendo ministra de Educación.

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Paredes sostuvo que así como cuestionaba los proyectos de universidades de los oficialistas, también lo haría con las universidades de la oposición.

Ovelar dijo que el instituto no tenía los planos y aulas aprobadas y cuestionó duramente los dictámenes del CONES y la ANEAES, entes a los que acusó de pedir coimas para habilitar carreras. Acusó a Buzarquis de mentir ya que siendo ministra, el Congreso creó una ley para habilitar facultades sin inferencia del Ejecutivo.

Universidad para correligionaria

Posteriormente Ovelar acusó a Buzarquis de querer aprobar en forma imperativa una universidad para su correligionaria, en alusión a la directora de Academo, la concejala y candidata a intendenta de Coronel Oviedo por la alianza opositora, Rosana Bogado (Alianza Todos por Coronel Oviedo Lista 123).

Cuando el oficialismo pidió el cierre del debate y Paredes pidió el voto nominal, el quorum se rompió.