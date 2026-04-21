A pedido del Clan Buzarquis, elevan a universidad instituto ovetense

Mientras continúa el debate sobre la injerencia política en la habilitación de universidades y facultades de dudosa calidad educativa en todo el país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy la creación de la Universidad Autónoma “Academo”, una iniciativa del diputado Antonio Buzarquis (PLRA), representante de Caaguazú. El expediente pasa así a la Cámara de Senadores.

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Se trata de un instituto de formación laboral y docente, colegio técnico y escuela cuya sede se encuentra en Coronel Oviedo. Su directora general es Rosana Bogado Vera mientras que Julio César Mendoza Aquino es su Director Administrativo y Nidia Vera de Sánchez es la Directora Pedagógica.

Buzarquis señala en su proyecto que se busca habilitar la Facultad de Ingeniería para Licenciatura en Análisis Informático y la Facultad de Humanidades para la Licenciatura en Educación Escolar Básica así como un Post Grado de Especialización en Docencia de la Educación Superior.

En el tratamiento solo hizo uso de la palabra el diputado Carlos María Lopéz (PLRA), por la Comisión de Educación. Sostuvo que el Conseno Nacional de Educación Superior (CONES) dio el visto bueno al proyecto y que la casa de estudios cumple todos los requisitos de la ley.