Diputados cobran G. 37 millones, pero levantan sesión, mientras médicos marchan por aumento salarial

Sin atisbos de vergüenza ante una rabonería reincidente e impune, la Cámara de Diputados ni siquiera tuvo quórum para sesionar de manera ordinaria. Para colmo, volvió a levantar la sesión extraordinaria convocada posteriormente sin tratar ni uno de los 17 puntos del orden del día.

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Hace varias semanas, la Cámara Baja viene destacándose por una irresponsabilidad generalizada los días de sesiones, los martes, los únicos en los que formalmente tiene obligación de asistir, y ni siquiera eso cumple.

Hace dos semanas, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, volvió a amenazar con modificar el reglamento para concretar los descuentos salariales, la única medida que posiblemente le duela, pero el planteamiento de Latorre otra vez fue al “oparei”.

La irresponsabilidad se vuelve más escandalosa desde el momento en que médicos, que hace más de una década no reciben un reajuste salarial, se encuentran en las calles protestando por un aumento, mientras que los legisladores hace dos años (2024) se autosignaron un aumento de G. 5.000.000 al mes.

Estos G. 5 millones extras que se autoadjudicaron los senadores y diputados representan lo que cobra un médico por rubro, y sumado al hecho de que los legisladores ya de por sí tenían una millonaria asignación mensual, que ahora asciende a G. 37.900.000 al mes.

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Gracias al levantamiento de esta sesión, también se vio beneficiada la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, cuyo pedido de interpelación será cajoneado.

También incumplieron con la obligación de al menos delegar a la mesa directiva y a los líderes de bancada la designación de los miembros para la Comisión Bicameral de Estudio del Presupuesto de Gastos de la Nación 2027, entre otros temas.