“La salud pública está en terapia intensiva”, señala sindicalista docente

Se cumple el cuarto día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). En ese sentido, el sindicalista y docente jubilado Roberto Ayala señaló que la situación de los principales servicios públicos refleja, a su criterio, una crisis que debe ser atendida con mayor inversión estatal.

“Hoy la salud está en terapia intensiva. Hoy la educación está en terapia intensiva. Hoy la seguridad está en terapia intensiva”, manifestó.

El sindicalista dijo que el presupuesto destinado por el Estado a estos sectores constituye un reflejo de la situación del país y de la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

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En cuanto al reclamo de los médicos, Ayala remarcó que la huelga no debe ser interpretada solamente como una lucha por aumento salarial.

Afirmó que los profesionales también están exigiendo mejores condiciones para desarrollar su trabajo y garantizar una atención adecuada a los pacientes.

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“Los doctores no solamente están trabajando por la suba salarial. Están solicitando el mejoramiento de la salud pública en general”, expresó.

En ese contexto, cuestionó la falta de insumos básicos en los establecimientos sanitarios y mencionó la situación que deben enfrentar diariamente los trabajadores y pacientes.

“No tenemos ni lo mínimo en la salud, ni en IPS ni en la salud pública en general. No tenemos jeringas, no tenemos guantes; lo mínimo tenemos que comprar”, cuestionó.

Ayala también defendió el reclamo de una remuneración digna para los profesionales de salud. Señaló que muchos médicos deben contar con más de un vínculo laboral y trasladarse entre diferentes ciudades para poder desarrollar sus actividades, generando además importantes gastos en combustible, alimentación y estadía.

“Un doctor de San Juan Bautista tiene que ir hasta Encarnación, un doctor de San Juan Bautista tiene que viajar a Asunción semanalmente. ¿Y cuánto cuesta ir y venir de Asunción a San Juan o de San Juan a Encarnación?”, planteó.

Finalmente, indicó que la ciudadanía debe acompañar las reivindicaciones del personal sanitario y destacó que la lucha de los trabajadores también apunta a defender el derecho de la población a acceder a una atención médica digna.