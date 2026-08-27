Médicos queman “Judas Kái” de la ministra de Salud, durante protesta en San Ignacio

En esta jornada de jueves, los médicos del departamento de Misiones nuevamente se movilizaron en el marco de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), en la ciudad de San Ignacio.

En esta ocasión, realizaron una marcha por las principales avenidas de la ciudad para exigir reivindicación salarial, mayor provisión de medicamentos y mejoras en el sistema de salud pública.

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Durante la movilización, los profesionales de blanco reiteraron su reclamo por un mayor presupuesto para el sector y mejores condiciones para la atención de los pacientes en los hospitales públicos.

“Hoy iniciamos el cuarto día de huelga con una marcha por las principales calles de San Ignacio, exigiendo que se respeten nuestros derechos como trabajadores de la salud. Nos exigen cumplir con nuestras obligaciones, pero nosotros también reclamamos el cumplimiento de nuestros derechos”, señaló Gisella Vargas.

Durante la protesta, los médicos realizaron el tradicional “Judas Kái”, representando y quemando un muñeco al que denominaron María Teresa Barán, en señal de rechazo a la gestión de la ministra de Salud.

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“Le pusimos el nombre de la ministra. Como sabemos, Misiones, sobre todo San Juan Bautista, se caracteriza por su fiesta patronal y por el ya histórico y tradicional Judas Kái. Esta vez, la persona elegida es la ministra de Salud, Teresa Barán, porque sentimos los médicos que no nos representa”, señaló Cristian Centurión.

Apoyo del sector campesino

Los dirigentes de la Organización Campesina de Misiones (OCM) anunciaron su respaldo a la medida de fuerza y confirmaron que acompañarán las movilizaciones de los médicos.

En ese sentido, Mario Talavera, presidente de la OCM, indicó: “A partir de hoy estaremos acompañando esta causa nacional de los sindicatos médicos desde aquí, desde Misiones”.

El mismo indicó que el Gobierno Nacional prioriza muchas otras cosas y que no ve en qué situación se encuentran los diferentes hospitales ni en qué situación se encuentran las personas que atienden la salud del pueblo.

“Vamos a endurecer la lucha si es que las autoridades no les hacen caso. El día de mañana vamos a salir aproximadamente 200 personas para acompañar esta medida de fuerza en el cruce Santa María, sobre la ruta PY01”, indicó.

Por su parte, Marta Pavón, de la Asociación de Productores San Roque de Santa Rosa, Misiones, manifestó: “Respaldamos la huelga de los médicos y pedimos una mayor inversión en la salud pública. El Gobierno debe priorizar a los trabajadores de la salud y dejar de destinar recursos a otros sectores, especialmente a los parlamentarios. También hago un llamado a la ciudadanía a movilizarse masivamente en defensa de la salud pública, porque si esta lucha se profundiza, los principales afectados vamos a ser los usuarios de los hospitales públicos”.