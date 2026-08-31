Congreso ya gastó millones en viajes y planifica compra de más pasajes

La Licitación Nº 481206, disponible en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) contempla un monto estimado de G. 861.300.000 para la adquisición de pasajes aéreos por parte de la Cámara de Diputados.

El proceso todavía se encuentra en etapa de planificación, por lo que aún no fueron difundidos mayores detalles sobre el pliego de bases y condiciones. La convocatoria está prevista para diciembre.

Millones para pasajes

La planificación de esta nueva compra se suma a las contrataciones que ya fueron realizadas durante este año para “misiones parlamentarias”. En total, los registros consignan G. 2.290 millones adjudicados a Servi Travel SA, cuyo representante legal es Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, mediante dos llamados distintos.

El primero corresponde a una licitación impulsada por la Cámara de Senadores, cuyo contrato fue firmado en mayo por G. 590.000.000. El segundo fue realizado por el Congreso en junio, por un valor total de G. 1.700.000.000.

Los destinos de los viajes

Los informes difundidos conforme a la Ley de Trasparencia indican que se registraron 42 misiones parlamentarias por parte de la Cámara de Senadores.

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Los tres viajes conjuntos que se llevaron las cifras más importantes en la Cámara Alta fueron para dos sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur, en Argentina y Uruguay. No obstante, los senadores también estuvieron por Estados Unidos, Costa Rica, Estambul (Turquía), Panamá, Canadá, Venecia, Roma, París y Brasil.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la Audiencia Parlamentaria de las Naciones Unidas en Panamá y la Asamblea del Parlatino y la Unión Interparlamentaria en Estambul fueron las misiones a donde más fueron, al igual que la participación en el “Country Presentation de Paraguay en Italia”.

Además, los diputados estuvieron por Estados Unidos, Bolivia y México.

Viáticos entregados

A los recursos destinados a pasajes se agregan los viáticos otorgados para los viajes al exterior. De acuerdo con el registro difundido, entre enero y julio, Diputados destinó G. 172.090.884 para este concepto.

En el caso de la Cámara de Senadores, el monto asciende a G. 240.855.722 entre enero y julio. Sumados los registros de ambas cámaras, los viáticos para misiones parlamentarias al exterior alcanzaron la suma de G. 412.946.606 este año.

Los más viajeros

En Diputados, los que ocupan el podio de los más viajeros son los cartistas Francisco Petersen y Yamil Esgaib, con tres viajes cada uno. En la nómina se destaca además la entrega de viáticos a Nery Rosalina González, una funcionaria que acudió a diplomados en Italia y España.

En el Senado, el más viajero fue Sergio Rojas (PLRA), quien tuvo tres viajes por sesiones del Mercosur, el resto tiene uno o dos viajes.

En el Senado también se destacan con viáticos funcionarios como Adrián Jara, director general de Parlasur, además de la funcionaria de Bachi Núñez, Belén Silvero, y el director de la Biblioteca del Congreso, José Samudio, quienes informaron que fueron a Venecia, Roma y París para “actividades académicas, culturales y de cooperación internacional”.